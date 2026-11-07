Dijon : le réseau BFC Angels entre au capital de Nudj

BFC Angels, le réseau de business angels engagé dans l’accompagnement des porteurs de projets innovants en Bourgogne-Franche-Comté, entre au capital de Nudj. Fondée par les frères Bart et Foucauld Peuchot, l’entreprise parisienne mise sur le jacquier, un fruit tropical dont la chair naturellement effilochée constitue la base de ses préparations.

Cet investissement doit permettre à Nudj d'accélérer son développement commercial et de renforcer sa présence sur deux marchés : la grande distribution et la restauration collective.





Une présence commerciale en expansion

La marque commercialise déjà ses produits dans plus de 700 magasins, notamment chez Carrefour, Franprix, Auchan et Monoprix. Tous ses produits sont bio, affichent un Nutri-Score A et obtiennent une note de 100/100 sur Yuka. Pour élaborer ses recettes, Nudj privilégie les ingrédients naturels afin de limiter le recours aux produits ultra-transformés.

Après les galettes et les nuggets, l'entreprise a récemment élargi son offre avec une gamme de rillettes végétales destinée à l'apéritif. Celle-ci comprend trois recettes : la Campagnarde, la Spicy et la Provençale. Deux nouvelles références, les Rillettes de la Mer et les Rillettes Mexicaine, viennent également d'arriver en rayon.

Nudj développe également son activité auprès de la restauration collective avec une offre de produits alignés sur la loi EGalim et distribuée par Pomona PassionFroid.



