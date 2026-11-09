Les ministres du G7 réunis à Paris sur fond de tensions avec l'Iran

Les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent lundi et mardi à Paris au moment où les alliés des États-Unis s'efforcent d'éviter une nouvelle escalade entre Washington et Téhéran et de peser dans les pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a confirmé sa participation aux deux jours de travail auprès de ses homologues allemand Johann Wadephul, britannique Ed Miliband, canadienne Anita Anand, français Jean-Noël Barrot, italien Antonio Tajani et japonais Toshimitsu Motegi. En mars, il n'était resté qu'une seule journée.

La rencontre parisienne se tiendra à Paris au Quai d'Orsay - siège du ministère français des Affaires étrangères -, dans le prestigieux salon de l'Horloge qui a servi de cadre à la signature de nombreux traités internationaux, et pas plus à Marseille, après un changement de dernière minute officiellement pour raison d'agenda.

Comme lors du G7 en mars, le Moyen-Orient va une nouvelle fois s'imposer comme dossier central, avec un focus particulier sur la sécurité maritime, le détroit d'Ormuz et les enjeux énergétiques, a indiqué le Quai d'Orsay.

Au sein du G7, les États-Unis sont isolés depuis qu'ils ont lancé au printemps, avec l'appui d'Israël, des frappes contre l'Iran.

L'offensive a entraîné le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite une part importante du pétrole mondial, provoquant une flambée des prix de l'énergie.

Le conflit s'est rapidement étendu dans la région. Le Liban a été lourdement touché par l'ouverture d'un front direct entre Israël et le Hezbollah, tandis que des infrastructures civiles en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït ont subi des frappes collatérales.

Pour la France, le Liban apparaît comme l'urgence diplomatique du moment et le dossier sera évoqué au cours de ce G7, a indiqué le Quai d'Orsay.

Paris cherche à bâtir en quelques semaines un dispositif de remplacement de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), dont le mandat arrive à échéance le 31 décembre.

Il s'agira du premier déplacement à l'étranger de Marco Rubio depuis la large victoire des démocrates aux élections américaines de mi-mandat, qui reprendront en janvier le contrôle du Congrès.

Post Midterms

La réunion des sept ministres des pays les plus industrialisés offrira une première occasion aux alliés de Washington de jauger l'état d'esprit de l'administration Trump et de détecter d'éventuelles inflexions de sa politique étrangère, en particulier sur l'Ukraine, autre dossier majeur au menu des discussions de lundi et mardi.

La réunion coïncide d'ailleurs avec des pourparlers entre Moscou et Kiev sous médiation américaine prévus mardi et mercredi à Abou Dhabi sur la fin de la guerre en Ukraine.

Les Européens du G7 chercheront notamment à mesurer les conséquences des élections de mi-mandat sur le soutien américain à Kiev, la politique vis-à-vis de la Russie et le débat sur l'autonomie stratégique européenne.

Ils entendent aussi réimposer leur présence dans les futures négociations.

"Les Européens seront bien représentés et la France sera à Abou Dhabi pour participer à ces discussions", a d'ores et déjà assuré Jean-Noël Barrot, interrogé dimanche sur RTL/Public Sénat sans plus de détails.

Jared Kushner, l'envoyé de Donald Trump, avait indiqué jeudi dernier que les États-Unis "consulteraient étroitement" ses partenaires européens en marge des pourparlers d'Abou Dhabi. Et "si des progrès sont réalisés, l'objectif sera d'avancer vers un format multilatéral plus large avec leur participation directe", avait-il ajouté.

En marge des travaux du G7 consacrés à l'Ukraine, le ministère français de l'Économie et des Finances accueillera lundi une conférence des donateurs pour le soutien à la remise en état de l'Arche de confinement de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Et dans le sud de la France, à Marseille, c'est un réseau de 14 ports mondiaux destiné à lutter contre le narcotrafic qui va être officiellement lancé lundi. Ce fléau aux ramifications mondiales a été l'un des thèmes portés cette année par la présidence française du G7.

Enfin, afin d'élargir le champ d'action du club restreint du G7, la France a invité les ministres des Affaires étrangères du Brésil, de la Corée du Sud, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et de l'Ukraine.

Cette réunion marquera l'un des derniers temps forts de la présidence française du G7, avant le passage de relais aux États-Unis. Le président Emmanuel Macron avait accueilli Donald Trump au sommet des dirigeants en juin à Évian.

Dt/dab/liu