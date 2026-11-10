Le hub d'innovation EuraTechnologies donne rendez-vous aux porteurs de projets axés sur le numérique le mercredi 18 novembre prochain à l'Espace Créatis de Saint-Quentin. Cet événement gratuit, organisé au sein de l'Espace Créatis, propose une série d'ateliers pratiques pour aider les futurs entrepreneurs de l'Aisne à structurer leurs idées tech et digitales sans avoir à quitter le territoire.

Un accompagnement de proximité pour l'innovation locale

Pour lancer une entreprise dans le secteur de la tech, les porteurs de projets s'orientent souvent vers de grandes métropoles comme Lille ou Paris. EuraTechnologies s'appuie sur son ancrage dans les Hauts-de-France pour inverser cette tendance en dynamisant le bassin économique de l'Aisne. Cette initiative vise à détecter les innovations locales et à orienter les projets les plus prometteurs vers l'incubateur permanent de Saint-Quentin.

«Pas besoin d'avoir un business plan ni d'être développeur pour venir. Une idée de projet tech ou digital suffit. Notre rôle, c'est de l'aider à prendre forme, et pour ceux qui veulent continuer, notre incubateur prend le relais à Saint-Quentin», souligne Elise Mondot, startup manager de l'antenne locale.

Cinq ateliers pratiques pour structurer son business model

Le programme est ouvert à un public varié : étudiants, salariés en reconversion ou entrepreneurs déjà installés. Les participants suivront cinq étapes clés, de l’analyse du problème initial à la création d'un produit minimum viable (MVP). La session se clôturera par la formalisation de leur modèle économique via le Business Model Canvas. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur la plateforme en ligne d'EuraTechnologies.