Saône-et-Loire : une aide pour les jeunes qui préparent le BAFA

Le Département de Saône-et-Loire propose un soutien financier de 90 euros aux jeunes qui souhaitent obtenir leur BAFA. Cette réduction concerne précisément la session d’approfondissement de la formation. Elle vise à rendre cette qualification plus accessible et à encourager les vocations dans le secteur de l'animation.



Ce dispositif s'adresse aux candidats âgés de moins de 25 ans qui résident dans le département. Ils doivent également suivre leur formation auprès d'un organisme agréé. Le BAFA permet notamment d'encadrer des enfants et des adolescents dans les accueils de loisirs, les colonies de vacances et les centres de vacances. Ces structures recrutent régulièrement des animateurs, notamment pendant les périodes de vacances scolaires.

Aucune démarche supplémentaire à effectuer

Les bénéficiaires n'ont pas besoin de constituer eux-mêmes un dossier auprès des services départementaux. L'organisme de formation prend directement en charge les formalités nécessaires. Il déduit ensuite les 90 euros du montant demandé au stagiaire pour la session d'approfondissement. Cette organisation permet aux jeunes concernés de profiter de la réduction sans engager de démarches administratives supplémentaires auprès du Département. Le montant de l'aide reste identique pour tous les candidats remplissant les critères d'éligibilité.



Le dispositif connaît déjà une certaine participation. Selon les chiffres communiqués par le Département, 199 stagiaires ont bénéficié de cette aide depuis le début de l'année 2026. Cette mesure constitue ainsi un soutien financier pour les jeunes qui souhaitent accéder aux métiers de l'animation et acquérir une première expérience dans l'encadrement.