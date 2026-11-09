La retraite à 40 ans, la quête des adeptes du mouvement FIRE

Et si la retraite à 40 ans était possible ? Entre épargne massive, investissements financiers et frugalité, les adeptes du mouvement FIRE, essentiellement des cadres fortunés de la tech ou de la finance, veulent s'affranchir du salariat au plus tôt pour vivre de leur seul capital.

Depuis leur arrivée aux Émirats arabes unis il y a douze ans, Mathieu (prénom modifié), 39 ans, et Sophie, 38 ans, ont épargné en moyenne chaque mois "entre 50 et 70 %" de leurs revenus.

Si leurs économies visaient initialement à financer leur retraite ou à compenser une perte d'emploi, le couple employé dans le marketing et les médias s'est vite demandé comment faire "pour ne pas avoir à travailler trop tard".

Mathieu découvre le mouvement FIRE, pour "Financial independence, retire early" ("indépendance financière, retraite anticipée"), qui prône notamment l'investissement dans les ETF (produits financiers qui répliquent l'évolution d'actions ou d'indices) et l'immobilier.

Ce mouvement, qui a émergé en ligne "entre 2005 et 2010", a connu un "tournant majeur" en 2011 au lancement du blog Mr. Money Mustache par un informaticien canadien retraité à 30 ans, relate Mohamed Chelli, professeur agrégé de comptabilité à l’université d’Ottawa et co-auteur d'une étude sur le mouvement FIRE.

"Pas accessible à tous", il est prisé "de jeunes diplômés hautement rémunérés", surtout dans "les secteurs de (la tech) et de la finance".

3 à 6 millions d'euros

Mathieu et Sophie assurent ne jamais avoir été dans "l'hyperfrugalisme", l'essentiel de leurs économies portant sur des produits en promotion ou sur des restaurants à tarif réduit.

Pour atteindre l'indépendance financière, le couple aux deux enfants s'est constitué un capital compris entre "3 et 6 millions d'euros".

"On aime bien nos carrières mais on a toujours travaillé pour gagner des sous", reconnaît Mathieu, qui gagne aujourd'hui entre 20.000 et 30.000 euros par mois.

A quelques mois de ses adieux au salariat, après sa femme "qui vient de s'arrêter", Mathieu refait "les calculs 50 fois" pour s'assurer que "c'est suffisant".

Il prévoit de travailler dans un garage de voitures classiques "par plaisir", pour ne pas "rester à la maison à rien faire".

En France, Guillaume Angot, auteur du blog "Mes Finances ma liberté" et ancien ingénieur chercheur chez EDF, a "fait 10 ans d'études et 6 ans de salariat" avant de dire "+Bye bye patron+" à 34 ans, en 2020, grâce à son épargne de 50 % par mois et ses investissements.

Celui qui s'est montré "optimisateur sur tout" est "fier" d'avoir atteint son objectif : "J'avais vu sur mes tableurs que ça marchait et je me suis dit +j'ose le mettre en place dans ma vie, poser ma démission, on va voir ce que ça donne+".

Après un an un an et demi à chercher "un nouvel équilibre", il est devenu conseiller patrimonial.

"Il y a 10.000 façons de vivre" le mouvement FIRE, assure M. Angot, même s'il repose sur un concept : la règle des 4 %.

Elle consiste à multiplier ses dépenses annuelles par 25 pour obtenir le budget nécessaire à sa retraite anticipée. Une fois atteinte, un retrait de 4 % de son capital chaque année - ajusté à l'inflation - est censé permettre de vivre pendant au moins 30 ans.

Au risque parfois de se détourner de la philosophie propre au mouvement, relève M. Chelli, car certains "passent à un mode de vie luxueux".

Le chercheur juge paradoxal que "les pratiques initiales du minimalisme et l’anticapitalisme" puissent laisser "place à des habitudes luxueuses et capitalistes dès que l’autonomie financière est atteinte".

Frugal de base

A Zurich, en Suisse, Pierre (prénom modifié), Français de 35 ans salarié dans la tech, espère amasser un capital d'un peu plus de trois millions d'euros pour ses 40 ans.

Il investit sur un portefeuille en ligne et épargne jusqu'à 60 % de ses revenus. Sans pour autant se priver.

Le trentenaire juge "inimaginable" de subir les "contraintes" du salariat "jusqu'à (ses) 65 ans".

"J'aimerais avoir un enfant et le voir grandir. Pour moi, c'est un gros facteur" car "quand on est salarié, on ne voit jamais son gosse", conclut Pierre.