De 9 heures à 12 heures, cette rencontre s'adresse notamment aux collégiens et vise à leur présenter les perspectives de formation et d'emploi dans la filière.

Cette initiative s'inscrit dans une opération régionale reconduite après le succès des précédentes éditions. En 2025, plus de 700 collégiens, représentants des centres d'information et d'orientation (CIO), bénéficiaires des Écoles de la deuxième chance (E2C) et des Missions Locales avaient participé aux différentes rencontres organisées en Lorraine.

Une matinée à Verdun pour découvrir les métiers du secteur

Le rendez-vous meusien proposera une présentation des Travaux Publics et de leurs différentes professions. Les participants pourront également échanger avec des professionnels expérimentés et des jeunes récemment entrés dans la filière. Une projection consacrée à un chantier d'exception complétera le programme.

À travers ces témoignages et ces échanges, la Fédération souhaite faire connaître les parcours d'études, les compétences recherchées et les possibilités d'embauche dans un secteur qui intervient directement dans la construction et l'entretien des infrastructures.

Une filière régionale de 12 500 salariés

La Fédération des Travaux Publics de Lorraine rassemble 380 entreprises et agences employant au total 12 500 salariés. Sa mission consiste notamment à accompagner les entreprises adhérentes et à pérenniser leur rôle dans le développement économique et l'aménagement des territoires.

Après avoir mobilisé plus de 700 participants en 2025, la Fédération entend accueillir 900 personnes lors de l'édition 2026, à l'échelle des cinq rendez-vous programmés en Lorraine. Après Verdun, les rencontres se poursuivront le 12 novembre à Sarreguemines, le 16 novembre à Thionville, le 10 décembre à Épinal et le 14 décembre à Nancy.

Pour la Meuse, cette opération constitue une occasion de présenter aux jeunes les métiers d'une filière qui contribue à la réalisation des infrastructures et au développement des équipements du territoire.