Le Louvre-Lens, ou quand l’art se fait tremplin vers l’emploi

Et si une œuvre d’art pouvait aider à retrouver le chemin de l’emploi ? C’est le pari du dispositif «L’Art d’Accéder à l’Emploi», mis à l’honneur ce lundi au Louvre-Lens à l’occasion de sa journée nationale. Lancée en décembre 2021 dans le bassin minier, cette initiative portée par France Travail et le musée s’appuie sur la culture pour accompagner des demandeurs d’emploi aux profils variés, des jeunes, des seniors ou encore des salariés en reconversion.

Réunis en petits groupes d’une dizaine participants, les bénéficiaires prennent part à plusieurs ateliers autour des œuvres de la Galerie du temps. Au programme : découverte de techniques artistiques, gravure, monotype, mais aussi exercices de prise de parole et de présentation de soi. «L’objectif est de remobiliser les personnes, de travailler leur confiance et de les amener à oser sortir des sentiers battus», explique Pascaline Legrand, psychologue du travail à France Travail. «Un accompagnement qui permet également de retrouver une dynamique collective et de renouer avec le plaisir d’apprendre».

La seconde ambition du dispositif consiste à rapprocher demandeurs d’emploi et entreprises dans un cadre inhabituel. Les ateliers débouchent ainsi sur des rencontres avec des recruteurs locaux, en lien avec les profils des participants, une manière de valoriser des qualités parfois difficiles à faire apparaître sur un CV.

Un participant sur deux retrouve le chemin de l’emploi

«Il ne s’agit pas de retrouver un emploi grâce à une gravure sur gomme, mais de montrer qu’on est capable d’apprendre une nouvelle technique, de sortir de sa zone de confort et de relever un défi», souligne Guillaume Fraszczak, médiateur culturel au Louvre-Lens. Organisé sur cinq séances de trois heures, le parcours permet aussi de travailler la présentation professionnelle et l'expression orale. «On constate une vraie progression, notamment dans la manière de se présenter et de prendre la parole».

Né dans les Hauts-de-France, le dispositif s'est progressivement étendu à d'autres territoires et compte désormais plus de trente partenaires culturels dans la région. Avec des résultats probants puisqu’en moyenne, un participant sur deux retrouve rapidement le chemin de l’emploi.



