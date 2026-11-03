L’agroalimentaire nordiste ouvert à l’embauche à Tourcoing

660. C’est le nombre de personnes préinscrites pour la sixième Semaine nationale de l'emploi agroalimentaire dans le Nord. Elle a commencé le 2 octobre à Tourcoing, en présence d’Agrosphères, partenaire de France Travail pour l’organisation de cette semaine consacrée à l’agroalimentaire.

17 entreprises ont répondu présentes pour cette première journée. Des entreprises de toutes tailles, comme Heineken, Méo Fichaux, France Cake Tradition ou encore Lesage. La présence d’autant de sociétés est une réussite pour Fanny Desrousseaux, chargée de mission attractivité-emploi-formation chez Agrosphères : «Les entreprises sont particulièrement intéressées par ce style de job dating plus ciblé. Cela évite de perdre du temps en ayant beaucoup trop de personnes peu ou pas intéressées par ce secteur. De plus, cela facilite la mise en relation».

Tous les publics sont concernés

Les entreprises considèrent également ce type de job dating plus ciblé bien plus pertinent, à l’instar de Louis-Anne Corot-Lemaire, HRBP chez Heineken. C’est la deuxième participation de cette dernière à ce type de job dating. «Nous sommes un domaine très normé, donc on recherche des personnes ayant, pour la plupart, déjà quelques connaissances sur ces points». Même si la société accepte de former ses employés sur les normes. Sa recherche porte sur une dizaine d’embauches, mais pour quelques postes, elle va tout de même «privilégier les intérimaires qui travaillent déjà chez nous». Et ce, quel que soit le poste.

Comme le rappelle Julien Dewaele, directeur adjoint de France Travail à Tourcoing, «tout l’agroalimentaire recrute, et cela concerne tous les publics, que ce soit les cadres, les personnes en reconversion ou celles en questionnement autour de leur carrière professionnelle». Les possibilités de recrutement existent, malgré les difficultés pour les entreprises d’embaucher, et celles des demandeurs d’emploi de trouver du travail. L’agroalimentaire reste une force économique des Hauts-de-France.