Ce rendez-vous vise à faciliter les échanges entre les entreprises du territoire et les personnes en recherche d’opportunités professionnelles. Les employeurs intéressés ont jusqu’au 4 novembre 2026 pour déposer leur candidature et participer à cette nouvelle édition.

Un rendez-vous pour répondre aux besoins de recrutement

Destination Talents doit permettre aux entreprises de rencontrer directement des candidats aux profils variés, parmi lesquels des élèves, des étudiants, des demandeurs d’emploi et des personnes en reconversion professionnelle. Les exposants pourront présenter leurs activités, faire connaître leurs métiers et détailler leurs besoins en compétences. Les échanges pourront déboucher sur des recrutements, mais aussi sur des stages et des contrats en alternance, selon les besoins des employeurs et les profils rencontrés.

Des contacts directs entre entreprises et candidats

Pour le tissu économique du Saint-Quentinois, cette manifestation constitue une occasion de faire connaître les débouchés professionnels locaux et de rapprocher les entreprises des candidats susceptibles de rejoindre leurs équipes. Les résultats dépendront notamment de la participation des employeurs, de la diversité des offres proposées et des suites données aux rencontres. L’événement se tiendra les 2 et 3 février 2027 au Palais des Sports de Saint-Quentin, après une clôture des candidatures fixée au 4 novembre 2026.