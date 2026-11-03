Le gouvernement a annoncé mardi la mise en place d'une aide destinée aux propriétaires de bois des Landes et des Pyrénées-Atlantiques dont les arbres ont été coupés et immobilisés pour lutter contre le nématode du pin, un ver ravageur des résineux.

Cette aide vise à compenser "le manque à gagner subi à compter du 5 novembre 2025 par les propriétaires de bois coupés dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques en raison des mesures administratives d'immobilisation prises au titre de la lutte contre Bursaphelenchus xylophilus, nématode du pin", est-il précisé dans un décret publié mardi au Journal officiel (JO).

Ce ver translucide de moins d'un millimètre est capable de détruire une forêt entière quand il se propage.

Le montant des crédits disponibles pour financer cette aide est de 200.000 euros, et les modalités sont précisées dans un arrêté, également publié mardi au JO.

"Le montant de l'aide est fonction de la différence entre le prix auquel les bois devaient initialement être vendus et le prix final de cession", indique le décret, avec un plafonnement pour chaque bénéficiaire.

Les demandes d'aide peuvent être déposées jusqu'au 15 décembre 2026.

Depuis la détection d'un premier cas dans les Landes, à Seignosse, à l'extrémité sud du massif en novembre 2025, une course contre la montre s'est engagée pour parvenir à éradiquer ce petit organisme, via l'abattage des pins dans une "zone infestée" de 500 mètres autour des conifères contaminés et en retirant les arbres morts d'une zone tampon de 20 kilomètres.

La zone délimitée est désormais de 461.800 hectares, contre près de 400.000 mi-septembre, selon le dernier bulletin de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf) Nouvelle-Aquitaine, publié le 29 octobre.

Les 20 et 21 octobre, ont été détectées six nouvelles contaminations, dans les communes de Saint-Étienne-d'Orthe (Landes) et d'Artiguelouve, Biron, Castillon, Cescau et Lons (Pyrénées-Atlantiques), est-il précisé.

Le bulletin indique encore qu'au 28 octobre, 18.294 arbres identifiés ont été abattus en forêts, et une quarantaine dans des jardins, espaces verts, infrastructures végétalisées, sans compter "la coupe rase opérée dans la zone infestée de Seignosse, ni la destruction des arbres contaminés".