Nom : Sarda. Prénom : Maud. Signes particuliers : cofondatrice de la boutique en ligne Label Emmaüs il y a dix ans, histoire d’offrir une alternative éthique et solidaire aux monstres du e-commerce. Cette figure emblématique de l’innovation solidaire interviendra au Village des Solutions à Nancy (organisé par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à l’hôtel du département les 6 et 7 novembre).

Créée en 2016 sous forme de société coopérative d’intérêt collectif (Scic), Label Emmaüs est la boutique en ligne du Mouvement Emmaüs.

Sur cette plateforme sont vendus à bas prix des objets de seconde main collectés par Emmaüs mais également par d’autres partenaires issus de la sphère de l’ESS (Économie sociale et solidaire) à l’image des ressourceries ou de différentes associations.

Les objets sont savamment sélectionnés, mis en ligne, conditionnés et expédiés par des salariés en parcours d’insertion.

Performance éco et impact social

Maud Sarda est également à l’origine de Label École et copréside aujourd’hui l’alliance des Licoornes. Cette association rassemble plusieurs coopératives engagées dans la promotion d’un modèle économique alternatif, durable et collectif.

Elle participera à la conférence du vendredi 6 novembre en fin d’après-midi sur le thème : «Économie sociale et solidaire et entreprises classiques : la coopération un pari gagnant !»

La cofondatrice de Label Emmaüs partagera son expérience et sa vision des coopérations comme levier de transformation économique et sociale.

À l’occasion de cette conférence, les échanges porteront sur l’innovation sociale, l’ancrage territorial des projets, le rôle de la puissance publique ainsi que les formes de collaboration entre les structures de l’ESS et les entreprises traditionnelles.

La conférence entend proposer des pistes de réflexion concrètes pour démontrer comment la coopération peut concilier performance économique, impact social et transition écologique tout en renforçant la capacité des territoires à relever les défis de demain.

Un autre monde est possible…