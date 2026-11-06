Cinq initiatives de Bourgogne-Franche-Comté ont été récompensées dans le cadre de l’appel à projets 2026 de l’Économie sociale et solidaire (ESS). La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 2 novembre à Dijon, à l’occasion de la Conférence régionale de l’Économie sociale et solidaire. L’évènement s’est tenu en présence de Jérôme Durain, président du conseil régional.

Cette initiative vise à soutenir les associations, coopératives et entreprises sociales qui développent des projets ayant un impact social ou écologique sur le territoire. Au total, 23 000 euros ont été attribués aux cinq lauréats, sélectionnés par un jury réuni le 8 octobre, sous la présidence d’Éric Oternaud, conseiller régional délégué à l’Économie sociale et solidaire.





Quatre projets distingués pour leur développement

Dans la catégorie « Valorisation des projets de l’ESS », quatre structures ont reçu une dotation de 5 000 euros chacune. L’association dijonnaise Semeurs du Possible a été récompensée pour ses espaces-test agricoles permettant à des personnes non issues du milieu agricole de tester une activité de maraîchage ou de production biologique en conditions réelles.

De son côté, Le Marché du P’tit Léo, implanté à Saint-Léger-des-Vignes, a été distingué pour son épicerie associative, participative et de proximité. Le PTCE (Pôle territorial de coopération économique) YAKA, implanté à Pontarlier, a été primé pour « Comtois Rends moi ! », un service de mise à disposition et de lavage de contenants réemployables.

Enfin, l’association La Ouate, à Luzy, a été sélectionnée pour son programme « ETRE Nièvre – Les parcours découvertes », qui s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans en situation de décrochage scolaire ou d’isolement social.





Un prix Coup de pouce pour une initiative solidaire

Dans la catégorie « Coup de pouce », un prix de 3 000 euros a été décerné à l’association In’Terre ActiV Environnement Énergie Habitat, située à Valdoie, dans le Territoire de Belfort. Son projet « Partageons nos fruitiers » met en relation des propriétaires de vergers disposant de surplus de fruits avec des bénévoles et des structures d’aide alimentaire.

«À travers ces prix, notre Région réaffirme son soutien indéfectible à celles et ceux qui font de l’économie un levier de progrès social et environnemental au bénéfice de chacun . Les acteurs de l'ESS en Bourgogne -Franche -Comté prouvent chaque jour qu'il est possible de conjuguer réussite économique, solidarité et transition écologique », souligne Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté



