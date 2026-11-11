Être disponible à la sortie de l'école et pour les rendez-vous médicaux, tout en gagnant assez pour faire tourner un foyer : les mères élevant seules leurs enfants sont souvent prises en tenaille entre besoin et impossibilité de travailler plus.

"Sur mes quatre jours de travail par semaine, il y a deux jours où je travaille le midi et deux jours où je ne travaille pas parce que je dois faire des économies de cantine", explique Charlotte (prénom modifié à sa demande), psychopraticienne en libéral dans la région de Reims. A 37 ans, elle élève seule ses deux garçons de 7 et 11 ans, tous les deux "abandonnés par leur père à la naissance".

"A chaque fois que je vais rentrer un petit peu plus d'argent, il y a le gasoil ou autre chose qui augmente : il y a toujours un truc qui fait qu'on ne sort jamais la tête de l'eau", souffle-t-elle.

Au cœur de la colère sociale cet automne, la question du pouvoir d'achat se pose avec une acuité particulière pour ces femmes.

En France, selon l'Insee, un quart des familles sont monoparentales, le parent isolé étant très majoritairement une mère. Les enfants vivant dans une famille monoparentale ont deux fois plus de risque que la moyenne de vivre sous le seuil de pauvreté.

"Je ne pouvais pas payer la garderie du matin et du soir, donc le matin, je faisais confiance à ma fille pour attendre dehors sur le trottoir", une dizaine de minutes avant l'ouverture de l'école, rapporte Jemma, dont la fille aura bientôt 9 ans. Cette Niçoise jonglait encore récemment entre ses 39 heures de travail hebdomadaires et ses contraintes familiales.

Son employeur dans les télécoms venant de mettre fin à sa période d'essai, la voilà obligée de chercher un emploi compatible avec son statut de maman solo. "Je ne vais pas chercher dans la vente, parce que je sais qu'ils veulent de la disponibilité le week-end", explique-t-elle, "il me faut des horaires de bureau".

Johane, elle, fait des remplacements d'aide-soignante en Ehpad, à Nancy. Tant que son petit dernier, 11 ans, n'est pas un peu plus âgé, elle n'envisage pas de prendre plus de responsabilités. "Cela engendrerait d'autres amplitudes horaires et pour l'instant, je ne peux pas me le permettre", explique cette quadragénaire. Le travail de nuit, souvent mieux payé, lui est également impossible.

Elle effectue des missions dans d'autres structures, sanctuarisant tant bien que mal les deux week-ends par mois où elle ne travaille pas à l'Ehpad, "pour passer du temps avec (son fils)".

Plein la poire

"La question des mamans solos est centrale" parce qu'elles "s'en prennent plein la poire", a résumé le co-directeur général de la Fondation Jean-Jaurès Jérémie Peltier, début novembre, lors de la présentation d'un baromètre mettant en lumière le sentiment de "vie rétrécie" de nombreux Français face à l'augmentation de certaines dépenses (énergie, carburant...).

Pour Angèle Jannot, maîtresse de conférence à l'université Bourgogne Europe, nombre de ces femmes "vivent au quotidien dans l'incertitude de ce qui va leur être donné en termes d'aide sociale et (...) ne maîtrisent pas du tout quelle va être la variation de leurs aides si elles augmentent leur activité professionnelle ou en commencent une nouvelle".

Certaines d'entre elles passent énormément de temps à "réduire les coûts de la vie, faire plusieurs magasins, essayer de combiner les aides alimentaires du type Restos du cœur", constate-t-elle aussi.

A Nice, Anne-Sophie, éducatrice sportive qui travaille hors temps scolaire, doit faire garder ses filles à chaque fois qu'elle travaille. "J'en arrive à un stade où je dois calculer si faire garder mes enfants ne me coûte pas plus que ce que je gagne en allant travailler", soupire-t-elle, appréhendant avec les six ans de sa cadette la fin des aides de la Caisse d'allocations familiales pour la garde.

"Ce sont des familles qui sont tellement dans une forme d'incertitude économique qu'elles ont un rapport à l'avenir qui ne peut être que court-termiste", sans capacité à "se projeter à plus qu'un an, un trimestre, voire un mois", constate Angèle Jannot.

"J'aurais vraiment aimé pouvoir constituer à ma fille un petit patrimoine pour son début dans la vie d'adulte, mais c'est compliqué", déplore ainsi Jemma.