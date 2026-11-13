"Tous mes camarades de promotion ont trouvé au moins un remplacement, moi, rien": pour les jeunes en situation de handicap, comme Julie, 27 ans, la recherche d'un premier emploi s'apparente souvent à un parcours du combattant.

Diplômée depuis l'été, Julie, en situation de handicap moteur, cherche un travail à temps partiel d'éducatrice spécialisée auprès d'enfants handicapés. "Tous mes camarades de promotion ont trouvé au moins un remplacement, alors que moi je n'ai rien", témoigne auprès de l'AFP cette jeune toulousaine, à l'approche de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (du lundi 16 au dimanche 22 novembre).

Au cours de ses études, déjà, il avait été "plus compliqué" pour elle de trouver un stage long. "Pendant les entretiens, je voyais bien chez certains employeurs que ma situation leur faisait peur", pourtant "mon handicap me permet d'avoir une compréhension plus fine des situations des jeunes à accompagner".

Comme Julie, les jeunes en situation de handicap rencontrent souvent davantage de difficultés à s'insérer sur le marché du travail.

Une récente étude du Céreq (Centre d'études et de recherches sur les qualifications) et de l'Agefiph (l'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées) a comparé la situation de milliers de jeunes ayant terminé leurs études en 2021. Au bout de trois ans, 42% de ceux en situation de handicap étaient en emploi, contre 75% de l'ensemble de la génération. Et plus d'un quart des jeunes handicapés (28%) estimaient avoir subi des discriminations au cours de leur recherche d'emploi, contre 10% de l'ensemble.

L'étude montre aussi que les jeunes handicapés sont moins souvent en CDI et obtiennent des rémunérations plus faibles.

"L'égalité des chances est encore loin d'être acquise", observe Caroline Dekerle, directrice générale de l'Agefiph. Elle rappelle toutefois que le taux de chômage des personnes en situation de handicap a reculé ces dernières années pour se stabiliser en 2024 autour de 12%, soit cinq points de plus que l'ensemble de la population.

Coaching

Pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, le président Macron a annoncé en septembre que le dispositif d'emploi accompagné montera en puissance, avec une cible de 20.000 bénéficiaires d'ici 2028. Il permet aujourd'hui à 12.000 personnes d'être accompagnées par un référent extérieur, qui fait l'intermédiaire avec son employeur, pour évoquer ses besoins spécifiques.

Une mesure qui va "dans le bon sens", estime auprès de l'AFP Carole Saleres, chargée de l'emploi à APF France Handicap. "On manque de solutions d'accompagnement pérennes", que ce soit pour les jeunes qui ont étudié en milieu ordinaire ou ceux ayant suivi un parcours dans une structure médico-sociale, détaille-t-elle, soulignant la diversité des profils. Dans les Hauts-de-France, l'association mène un projet d'accompagnement "individualisé et durable" de jeunes handicapés qui ne sont ni en études, ni en emploi pour les aider "à lever les freins à l'emploi et à construire un projet professionnel". Ils bénéficient de rendez-vous individuels et d'ateliers.

Danny (prénom d'emprunt), atteint d'une déficience visuelle, a pu bénéficier d'un programme de coaching proposé par une autre association. Mise en forme de son CV, conseils pour les entretiens, travail d'élocution: "cela m'a aidé à prendre confiance en moi", témoigne ce Parisien de 30 ans, désormais chef de projet dans l'informatique, après un an de recherche d'emploi dans ce secteur concurrentiel. "Ce n'est pas facile, mais il y a un chemin pour chacun et il faut persévérer", estime-t-il auprès de l'AFP.

Lors d'une recherche d'emploi, faut-il indiquer sur son CV qu'on est en situation de handicap? "C'est l'une des questions qu'on reçoit le plus", relève auprès de l'AFP Camille Paque, chargée de mission insertion professionnelle au sein du réseau d'entraide 100% Handinamique. "Cela génère de l'anxiété car c'est une possible source de discrimination", rappelle-t-elle, expliquant qu'il n'y a "pas d'obligation". Elle recommande surtout aux candidats de faire une "veille" et d'avoir "des retours de salariés" sur la politique de l'entreprise dans laquelle ils souhaitent postuler.

La loi prévoit que tout employeur comptant au moins 20 salariés doit employer au moins 6% de travailleurs handicapés. En cas de non-respect de l'obligation, il verse une contribution financière à l'Urssaf.