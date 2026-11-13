Que sait-on de la vie des habitants de Matisco, l'ancien nom de Mâcon, à l'époque antique ? Pour apporter quelques réponses, le Département de Saône-et-Loire organise une conférence archéologique le mardi 17 novembre 2026, à l'amphithéâtre Henri Guillemin. Cette rencontre sera consacrée aux découvertes réalisées lors des fouilles du quartier antique de Matisco.

Les archéologues dévoilent les secrets de la vie à Matisco

Ces fouilles ont été réalisées dans le cadre du chantier de la future Maison départementale des Solidarités. Elles ont permis de retrouver plusieurs objets témoignant de la vie quotidienne dans ce quartier, parmi lesquels des monnaies et différents vestiges archéologiques. Daniel Barthélémy et Pierre Quenton, responsables de recherches à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), présenteront les principales découvertes au public. Certaines pièces, récemment étudiées et restaurées, seront également dévoilées à cette occasion.

Les traces du passé

Au fil de la conférence, les deux archéologues reviendront sur les habitudes des habitants de Matisco, leurs activités et leurs échanges. Ils expliqueront aussi comment ces objets sont étudiés, depuis leur découverte sur le terrain jusqu'à leur analyse scientifique et leur mise en valeur. Une manière de mieux comprendre l'histoire de Mâcon et le quotidien de ses habitants à l'époque antique. Signalons que l'entrée sera gratuite et sans réservation.



