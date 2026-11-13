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Amiens accueille 130 films de 45 pays pour la 46e édition du FIFAM

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Du 13 au 21 novembre 2026, le Festival international du film d’Amiens (FIFAM) revient pour neuf jours de projections et de rencontres. Plus de 130 œuvres issues de 45 pays sont programmées dans plusieurs salles de la ville.

La Gazette Picardie

Par A.B

La Gazette Picardie

Publié aujourd'hui à 8h30
© ramaheda / Adobe Stock. Générée à l'aide de l'IA.

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La 46e édition du Festival international du film d’Amiens se tient du 13 au 21 novembre 2026. L’événement propose une sélection de plus de 130 films provenant de 45 pays. La programmation réunit différents formats et genres, avec des longs métrages, des documentaires et des films d’animation. Elle comprend également plusieurs avant-premières.

Les projections sont organisées dans différents lieux culturels de la ville, notamment à la Maison de la Culture d’Amiens, au Ciné St-Leu et au Pathé Amiens. Cette diversité de salles permet au festival de proposer plusieurs rendez-vous autour du cinéma international. Les séances sont réparties sur toute la durée de l’événement, soit neuf jours de programmation.

Des projections et des rencontres

Au-delà des séances, le FIFAM prévoit des rencontres avec des professionnels du cinéma et des échanges autour des œuvres présentées. Certaines projections sont accompagnées par les équipes des films, permettant au public de découvrir les coulisses de leur réalisation et les démarches artistiques des cinéastes.

Le festival s’adresse aussi bien aux cinéphiles qu'aux spectateurs souhaitant découvrir des productions étrangères et des œuvres moins présentes dans les circuits habituels de distribution. Les horaires, les lieux et le détail des séances sont disponibles dans le programme officiel de cette 46e édition.

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