L’agglo de Chauny-Tergnier-la Fère va modifier sa collecte des déchets

Trier davantage, jeter moins et mieux accompagner les habitants, tels sont les enjeux de cette nouvelle organisation présentée aux élus lors du conseil communautaire par Nicolas Thibeuf, vice-président en charge des déchets ménagers. Cette évolution s'appuie notamment sur une enquête réalisée fin 2025 auprès des habitants dans le cadre du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Celle-ci a révélé un besoin d'accompagnement dans les gestes de tri.

«Aujourd'hui, il y a encore trop de déchets qui partent dans le bac noir. Ces déchets peuvent suivre une autre filière telle que le compostage, le réemploi, le recyclage du verre. On voit encore du verre dans les poubelles noires», souligne Nicolas Thibeuf .

Un rythme de collecte inversé

La première évolution concrète pour les habitants sera les fréquences de collecte qui vont être inversées. Les bacs noirs, destinés aux ordures ménagères, ne seront plus ramassés chaque semaine, mais tous les quinze jours. À l'inverse, les bacs jaunes, consacrés aux emballages recyclables, seront collectés chaque semaine au lieu d'une fois tous les quinze jours, sauf dérogation.

Un accompagnement renforcé au quotidien

Pour aider les habitants à s'approprier ces nouvelles consignes, un guide pratique a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Il sera complété par une nouvelle application mobile, «Mes déchets-CTLF», qui permettra notamment de consulter un calendrier personnalisé des collectes en fonction de son adresse, de recevoir des notifications de rappel la veille du passage des camions et de retrouver un guide du tri pour savoir dans quel bac déposer chaque déchet.

L'application offrira également la possibilité de signaler différentes difficultés, comme un dépôt sauvage ou un bac cassé. À terme, des données générales sur les pratiques de tri pourront aussi être mises à disposition.

L'intelligence artificielle au service du tri

Autre nouveauté, les camions de collecte seront progressivement équipés de caméras dotées d'une technologie d'intelligence artificielle. Installées à l'arrière des véhicules, elles permettront de détecter les erreurs de tri et d'identifier certains déchets particuliers. Des produits dangereux, comme les batteries ou les bouteilles de protoxyde d'azote, pourront ainsi être repérés et mis de côté avant leur arrivée au centre de tri, afin notamment de prévenir les risques d'incendie.

Grâce aux puces installées sur les bacs, ce dispositif doit également permettre de mieux identifier les erreurs de tri et d'accompagner les usagers vers de meilleures pratiques.

Un enjeu environnemental et financier

Au-delà de l'amélioration du service, la réduction des déchets résiduels représente un enjeu économique important pour la collectivité. L'enfouissement des déchets entraîne en effet une fiscalité de plus en plus lourde, notamment avec la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes). «Si nous ne faisons rien, la facture TGAP va exploser», a alerté Thierry Boutilly, le directeur général des services techniques.

Pour préparer les habitants à ces changements, une campagne de communication sera déployée sur différents supports avec des affichages à l'arrière des bus, spots radio, messages imprimés sur les papiers d'emballage des baguettes de pain et publications sur les réseaux sociaux.