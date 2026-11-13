Innovation Days 2026 : à Boulogne-sur-Mer, l’innovation prend le large

Après Liévin, les Innovation Days 2026, organisés par Hauts-de-France Innovation Développement (HDFID), ont fait escale à Boulogne-sur-Mer, dans le cadre du Festival Innovation Mer & Littoral. Douze entreprises originaires de la Côte d’Opale, de la Flandre maritime et de l’Audomarois ont présenté leurs projets devant le jury territorial du Palmarès des Entreprises Innovantes des Hauts-de-France.

Deux d’entre elles ont particulièrement retenu l’attention du jury. Wise Twin, entreprise spécialisée dans le conseil et le développement de solutions digitales pour l’industrie et représentée par Mickael Lambrecht, défendra les couleurs du territoire dans la catégorie Start-up de l’année. Guscio, portée par Martin et Clément Delattre, réalise quant à elle un doublé. Sélectionnée dans la catégorie Innovation à impact, elle décroche également le Prix de l’innovation territoriale pour son Marbre des Mers, un matériau innovant élaboré à partir de coquillages recyclés de la Côte d’Opale.

De la mer à la pharmacie

La journée s’est poursuivie à Boulogne-sur-Mer avec la septième édition du Rendez-vous de l’Innovation Bleue. Au cœur des échanges, la conférence «From Sea to Pharmacy» a donné la parole à Laurent Meijer, président et directeur scientifique de Perha Pharmaceuticals, entreprise de biotechnologie basée à Roscoff.

Ancien chercheur au CNRS, spécialiste de biologie cellulaire et marine, il a présenté le potentiel des ressources océaniques dans la recherche médicale. Son entreprise travaille notamment sur le Leucettinib-21, une molécule synthétique inspirée d’une substance découverte dans une éponge marine. Elle cible l’enzyme DYRK1A, impliquée dans plusieurs pathologies, dont la maladie d’Alzheimer et certains troubles associés à la trisomie 21. Le candidat-médicament est actuellement entré en phase 1 d’essai clinique, une première étape destinée à évaluer sa sécurité chez l’être humain.

Au-delà de la préservation des écosystèmes marins, cette rencontre a ainsi rappelé que l’océan constitue aussi un formidable réservoir de découvertes scientifiques et de solutions pour la santé de demain. Prochaine étape pour les Innovation Days : la grande finale régionale organisée le 4 décembre à Lille.