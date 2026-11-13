Fin 2025, la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin et la CCI Hauts-de-France se sont associées pour lancer l'Accélérateur Rev3 Lab x Agglo Hénin-Carvin. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Projet de Territoire écologique, adopté en 2021 par la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin (CAHC). Il s'agit d'encourager les transitions économiques, notamment l'accompagnement des structures et acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire.

Deux entrepreneurs récompensés

Neuf entrepreneurs engagés dans la dynamique régionale Rev3 ont pu bénéficier d'un programme d'accompagnement complet, leur ayant permis de tester et de valider leur projet. Durant la cérémonie de clôture, deux d'entre eux ont été distingués. Arnaud Coussaert d'Arvalhome a reçu le prix «Visibilité» décerné par la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin et Aymeric Lepoutre s'est vu remettre le prix «2 jours d'expertise CCI Artois» décerné par la CCI d'Artois.

Arvalhome (basé à Oignies) est un service d'accompagnement à la rénovation, en limitant l'utilisation des ressources et en réduisant l'empreinte carbone dans le secteur du bâtiment. C'est un interface entre le conseil, la conception et l'expérience client. Quant aux Cuves du Nord (Wingles), créée il y a 14 ans, l'entreprise propose l'installation de cuves de récupération d'eau de pluie, la mise en place de gestionnaire pour traiter l'eau, l'assainissement et la maintenance de cuves. Le tout, avec des installations sur-mesure pour les particuliers, collectivités et professionnels.

Communauté de 280 entrepreneurs

Depuis 2017, les Rev3Lab sont déployés sur l'ensemble des Hauts-de-France et sont à la fois des outils d'animation économique locale, que d'ingénierie de projet et d'accélération de l'innovation. Leurs objectifs : structurer les projets d'entreprises, expérimenter les solutions en conditions réelles et accélérer le développement grâce à un accompagnement collectif et individuel. Au total, 26 accélérateurs maillent la région, pour une communauté de plus de 280 entrepreneurs.

Lire aussi : Rev3 : la CCI Hauts-de-France accélère la transition des entreprises