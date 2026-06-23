Rev3 : la CCI Hauts-de-France accélère la transition des entreprises

«Il faut travailler tous les leviers de décarbonation, ne mettons pas les œufs dans le même panier». C'est par ces mots que Didier Cousin, président de la commission transitions Rev3 et vice-président de la CCI, a résumé les enjeux actuels à l'occasion de la première édition de Résonance, la soirée des transitions organisée par la CCI Hauts-de-France. L'institution a profité de cet événement pour mettre en avant sa nouvelle offre de services, baptisée «CCI Transitions Rev3» structurée autour de cinq leviers à savoir l'eau, l'énergie, l'économie circulaire, la croissance durable mais aussi l'humain et le digital.

Cette offre comprend des conseils d'experts, un panel d'outils ou encore des diagnostics. «En 2025, nous avons accompagné 600 entreprises, et 7000 entreprises ont été sensibilisées. Nous avons adapté nos outils et nos offres afin d'apporter une réponse concrète aux problématiques des entreprises» précise Didier Cousin. «Il y a 15 ans, on me disait 'il m'ennuie avec le réchauffement climatique' mais il fallait absolument mettre en avant un nouveau modèle économique. Aujourd'hui, on constate que les entreprises ont avancé plus vite que les institutions», témoigne Philippe Vasseur, ancien ministre, fondateur du World Forum et à l'initiative du mouvement Rev3. De son côté, Philippe Hourdain, président de la CCI Hauts-de-France, reconnaît le «travail fantastique des entreprises. C'est allé beaucoup plus vite qu'on ne pouvait l'imaginer».

L'eau passe au premier plan

Esther Crauser-Delbourg, économiste de l'eau et fondatrice de Water Wiser, était la grande invitée de cette première édition de Résonance. À l'heure où la question de l'eau gagne du terrain, les mesures prises au sein des entreprises afin de tendre vers une consommation plus intelligente de la ressource peuvent entraîner une baisse de 20 à 80% de l'empreinte eau. «J'ai frappé à la porte de nombreux industriels afin de comprendre la place de l'eau dans la chaîne de valeur, mais il y a dix ans, ce n'était pas un sujet sensible, cela a été un flop. Aujourd'hui, les entreprises s'emparent enfin du sujet, il y a une véritable prise de conscience des dirigeants». Selon l'économiste en eau, des mesures simples peuvent tout changer notamment aller chercher les eaux non conventionnelles, augmenter sa productivité, ou encore travailler sur la sensibilisation des collaborateurs. Lors de cette première édition de Résonance, qui a réuni près de 300 personnes, la conférence de l'eau a été un succès. Preuve que la thématique est plus que jamais au coeur des débats dans les entreprises.