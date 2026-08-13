Cette initiative, animée par des médiateurs municipaux, invite les habitants à explorer la nature environnante à travers diverses activités telles que des balades, des observations et des expériences immersives. L'objectif est de sensibiliser les participants à la richesse souvent méconnue de la faune et de la flore présentes en milieu urbain.

Les animations se déroulent dans plusieurs espaces naturels de Dijon et de ses alentours, favorisant une approche participative et conviviale. Les activités incluent des sorties en journée et en soirée, permettant aux citoyens de se plonger dans l'univers fascinant de la biodiversité. Parmi les événements phares, on trouve des explorations nocturnes pour découvrir les espèces actives à la tombée de la nuit, ainsi que des séances dédiées aux relations entre plantes et pollinisateurs.

Le programme met l'accent sur l'observation et le partage des connaissances, rendant ces sorties accessibles à tous. Les participants pourront ainsi apprendre à identifier les différentes espèces qui peuplent leur environnement quotidien. Avec un calendrier riche d'événements au Jardin du Port du Canal, cet été s'annonce comme une belle occasion pour les Dijonnais de renouer avec la nature tout en profitant de moments conviviaux.