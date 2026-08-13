Côte-d’Or : cette caméra IA surveille les incendies sur 30 km

En Côte-d’Or, les pompiers disposent depuis le début de l’été d’un nouvel outil pour repérer plus rapidement les départs de feu. Installée sur une antenne TDF du mont Afrique, au sud-ouest de Dijon, cette caméra couvre un rayon pouvant atteindre 30 kilomètres à 360°. Son système d’intelligence artificielle analyse les images et tente de distinguer une fumée liée à un incendie d’autres phénomènes, comme la poussière soulevée par des travaux agricoles. Pour le SDIS 21, l’intérêt est immédiat : disposer d’une vision du terrain avant même l’arrivée des secours, confirmer plus rapidement un sinistre et adapter les moyens engagés. Le dispositif intervient alors que la préfecture recense plus de 250 incendies depuis le début de la saison, un niveau présenté comme record dans le département.

L’investissement technologique change la donne

Au-delà de la détection, cette caméra modifie la manière dont les secours peuvent coordonner leurs interventions. Les images peuvent être partagées avec l’Office national des forêts, la gendarmerie ou encore la chambre d’agriculture, notamment lorsque des exploitants agricoles participent aux opérations. Pour les collectivités, l’enjeu est aussi celui de l’efficacité des moyens publics : gagner quelques minutes lors d’un départ de feu peut permettre de mieux dimensionner les ressources engagées et de limiter le risque d’aggravation du sinistre.