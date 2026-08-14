La Meurthe-et-Moselle placée au niveau «crise» Sécheresse

Le passage au niveau d'alerte maximal fait suite à une dégradation critique des cours d'eau, touchant plus de 50% des stations de référence en Meurthe-et-Moselle. Cette sécheresse prolongée perturbe l'activité économique régionale, provoquant des tensions sur l'approvisionnement en eau des entreprises et contraignant la production d’électricité des centrales nucléaires de Cattenom et de Chooz. Sur le plan environnemental, la situation cause une surmortalité piscicole et un effondrement des écosystèmes aquatiques.

Un arsenal de restrictions strictes pour tous les secteurs

Pour faire face à cette urgence, les autorités interdisent désormais le lavage des véhicules (à domicile comme en station), le remplissage des piscines et le nettoyage des espaces extérieurs. L'arrosage des espaces verts et des golfs est suspendu, sauf pour les greens et les potagers. Ces mesures visent à préserver les ressources en eau potable et les écosystèmes locaux, gravement impactés par la baisse du débit des cours d'eau. Pour le secteur agricole, l'irrigation par aspersion subit de fortes restrictions nocturnes. Des obligations de réduction de consommation ciblent également les industriels, les hydro-électriciens et la navigation fluviale.

La préfecture insiste sur la nécessité d'un effort collectif immédiat et invite les acteurs économiques comme les citoyens à reporter les travaux hydro-gourmands. Face à l'urgence climatique, la résilience de l'économie territoriale dépendra de la capacité de chacun à adopter une sobriété d'usage rigoureuse et durable.