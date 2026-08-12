Côte-d’Or : la sécheresse impose de réduire l’eau

La Côte-d’Or fait face à une situation durable de sécheresse, accentuée par les épisodes de fortes chaleurs qui renforcent la pression sur la ressource en eau. La préfecture appelle habitants, collectivités et acteurs économiques à adapter leurs usages, notamment en privilégiant les douches aux bains, en installant des mousseurs sur les robinets ou en récupérant l’eau de pluie pour l’arrosage. Au-delà des gestes individuels, cette situation pose un enjeu pour les territoires et les entreprises, dont certaines activités agricoles, industrielles et de services dépendent directement de la disponibilité de l’eau. La raréfaction de la ressource peut ainsi nécessiter l’adaptation des pratiques et des équipements, tandis que les collectivités doivent concilier les besoins des habitants, des activités économiques et la préservation des réserves.

L’eau devient un enjeu économique national

La situation de la Côte-d’Or illustre une problématique désormais partagée par de nombreux territoires français : la sécurisation de l’approvisionnement en eau devient progressivement un sujet économique à part entière. La sobriété repose sur des gestes individuels, mais aussi sur l’évolution des équipements, des pratiques professionnelles et de la gestion des infrastructures. Pour les entreprises comme pour les collectivités, anticiper cette contrainte peut ainsi devenir un facteur de résilience et de maîtrise des coûts à moyen terme.