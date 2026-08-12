Moulins, fontaines, ponts, lavoirs, aqueducs ou encore châteaux d’eau : les participants sont invités à partir à la recherche de ces éléments parfois bien connus, mais qui racontent chacun une partie de l’histoire du territoire. L’objectif est de les mettre en valeur à travers un regard personnel et photographique.

En outre, cette initiative s’inscrit dans la volonté de mieux faire connaître le patrimoine local. Elle accompagne notamment la démarche d’extension du label Villes et Pays d’art et d’histoire à l’ensemble du territoire de l’Eurométropole, alors que Metz bénéficie de cette reconnaissance depuis 2012.

Un concours pour les jeunes et les adultes

Le concours est ouvert aux amateurs comme aux passionnés, avec deux catégories : «Jeunes talents», pour les 10-17 ans, et «Adultes», à partir de 18 ans. Les participants ont jusqu’au 21 septembre pour envoyer leurs clichés. Un jury composé notamment d’élus, de professionnels de la culture et du patrimoine et de photographes se réunira en octobre pour sélectionner les finalistes. Dix jeunes et vingt adultes seront retenus.

Les finalistes ne repartiront pas seulement avec une récompense. Leurs photographies seront également mises à l’honneur lors d’une exposition itinérante. Le premier lieu d’exposition sera choisi parmi les communes de l’Eurométropole, avant une possible présentation dans d’autres communes du territoire. Côté récompenses, les jeunes pourront notamment tenter de gagner une Nintendo Switch, un escape game ou des invitations à l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz. Pour les adultes, un repas gastronomique pour deux personnes et des invitations à l’Opéra-Théâtre sont notamment prévus.