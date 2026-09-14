Valenciennes : troisième édition du forum «Diplômé ? Recruté !»

Un tremplin vers le premier emploi

Accompagner les jeunes diplômés et les alternants jusqu’à leur entrée dans la vie active est la vocation du forum « Diplômé ? Recruté ! », organisé pour la troisième année consécutive par Alliance Emploi. L’événement a permis à plus de 150 candidats d’échanger directement avec une douzaine d’entreprises adhérentes du réseau, venues présenter leurs besoins en recrutement à Valenciennes. «L’objectif est d’aller au-delà de la simple fin de l’alternance», explique Cécile Egea, directrice du réseau Hauts-de-France d’Alliance Emploi. «Nous voulons donner aux jeunes les moyens de poursuivre leur parcours professionnel et de transformer la première expérience en véritable tremplin».

Des opportunités dans plusieurs secteurs

Toyotomi, Stellantis, Derichebourg Aeronautics North, Ampere (Renault), SKF, Airfoils ou encore Agristo figuraient parmi les entreprises présentes. Les candidats ont ainsi pu découvrir des opportunités dans l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire ou encore l’agroalimentaire, principalement sur des fonctions liées à la production, la qualité et la maintenance. «La diversité des entreprises présentes permet aux jeunes de se confronter à plusieurs univers professionnels», souligne Alexandra Marie, directrice de l’agence Alliance Emploi Valenciennes. «C’est aussi une réponse aux besoins de nos adhérents, qui recherchent des compétences nouvelles et peuvent avoir besoin de profils capables d’apporter un regard différent».

Faire découvrir des environnements de travail

Au-delà des recrutements classiques, Alliance Emploi met également en avant son modèle de groupement d’employeurs. Celui-ci permet notamment à certains jeunes salariés de découvrir plusieurs environnements professionnels au sein de différentes entreprises, tout en bénéficiant d’un accompagnement dans leur parcours. «Notre rôle est aussi d’anticiper les besoins en compétences des entreprises et de développer l’employabilité des salariés», conclut Cécile Egea.

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