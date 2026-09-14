Wall Street clôture en baisse, mais parvient à limiter ses pertes

La Bourse de New York a terminé en léger repli lundi, parvenant à contenir ses pertes malgré des inquiétudes autour du développement de l'intelligence artificielle (IA).

Le Dow Jones a perdu 0,29%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a reculé de 0,56% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,48%.

"La journée a commencé sur une note assez chahutée", avec notamment "des discussions autour de possibles restrictions sur l'IA", résume auprès de l'AFP Peter Cardillo, analyste chez Spartan Capital Securities.

En première partie de séance, le Nasdaq a perdu jusqu'à 1,30%, sous la pression d'appels lancés par plusieurs patrons de la tech pour ralentir le développement de cette technologie, au nom de risques pour la sécurité.

Le patron d'Anthropic, Dario Amodei, a notamment plaidé samedi en faveur d'une décélération face au danger des modèles qui progressent hors de tout contrôle humain, un message auquel se sont ralliés Elon Musk (SpaceX, Tesla) et Sam Altman (OpenAI).

Or, depuis plusieurs mois, les investissements massifs des géants de la tech dans l'intelligence artificielle sont le principal moteur de la hausse des marchés d'actions, malgré les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques grandissantes.

Les géants des semi-conducteurs - indispensables pour construire les centres de données où sont entraînés les modèles d'IA - ont reculé, à l'image de Nvidia (-3,36%), Broadcom (-4,77%), Micron (-5,25%), AMD (-4,40%) ou Intel (-5,59%).

Certaines valeurs du secteur des logiciels - dont le modèle économique a été mis à mal par l'IA - ont de leur côté repris du poil de la bête, "atténuant les pertes enregistrées par les valeurs du secteur des semi-conducteurs", soulignent les analystes de Briefing.com.

Palantir a gagné 3,64%, Cloudflare a progressé de 7,78% et CrowdStrike s'est envolé de 13,85%.

En parallèle, la place américaine a été quelque peu soulagée par un ralentissement de la progression des prix du pétrole après une flambée en début de séance, "alors que Donald Trump a évoqué la possibilité d'un accord avec l'Iran", selon les analystes de Briefing.com.

Le président américain a notamment indiqué sur son réseau Truth Social que Téhéran souhaitait "trouver un accord rapidement et désespérément".

Après avoir dépassé les 109 dollars en séance, le prix du baril de Brent, référence internationale, a finalement terminé à 105,68 dollars (+1,02%).

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de la dette publique des Etats-Unis à échéance dix ans évoluait autour de 4,99% vers 20H30 GMT contre 4,97% à la clôture vendredi.

Poussé par l'envolée des prix du brut, il avait dépassé les 5% peu après l'ouverture de Wall Street, pour la première fois depuis 2023, avant de refluer légèrement.

Dans ce contexte, les opérateurs attendent avec impatience la réunion mercredi de la banque centrale américaine (Fed).

Les marchés tablent largement sur une hausse des taux - la première depuis l'été 2023 - face à l'augmentation des coûts de l'énergie, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Certains analystes doutent néanmoins de la probabilité d'un resserrement, alors que Donald Trump multiplie les pressions pour obtenir une baisse des taux, enjoignant régulièrement à la Fed d'assouplir sa politique monétaire.

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