Brique House ouvre son capital à sa communauté pour conquérir l'Europe

Fondée en 2020, la brasserie indépendante lilloise Brique House ouvre à nouveau son capital à sa communauté. Après une première levée record de 3,6 millions d’euros bouclée en seulement 10 jours en 2024, la marque revient avec l’ambition de réaliser la plus importante levée de fonds participative jamais menée par une brasserie indépendante française en Europe. Forte de plus d’un million de clients servis et 45 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé depuis sa création, Brique House veut désormais changer d’échelle pour devenir le premier groupe brassicole multimarque indépendant de France, avant de partir à la conquête de l’Europe. Une nouvelle étape à laquelle sa communauté pourra directementparticiper : 1,5 million d’euros lui sont réservés au capital, avec un ticket d’entrée dès 100 euros. Les préinscriptions sont ouvertes dès maintenant sur :

https://www.crowdcube.com/early-access/briquehouse avant le lancement officiel de la campagne le 1er octobre sur Crowdcube.

Construction d’un portefeuille de marques fortes

Jusqu’ici portée par Brique House, l’entreprise veut désormais structurer un véritable groupe multimarque, avec des marques capables d’adresser chacune de nouveaux territoires de consommation et de nouvelles communautés. Une stratégie qui doit permettre d’élargir son marché, d’augmenter ses volumes et d’accélérer sa croissance. Elle commencera à prendre forme dès le quatrième trimestre 2026 avec le lancement de Free Kick, la nouvelle gamme sans alcool de Brique House, avant le dévoilement de nouveaux territoires au premier trimestre 2027.

L’ambition derrière cette transformation est à la hauteur, dépasser 50 M€ de chiffre d’affaires côté brasserie à horizon cinq ans, puis flirter les 100 M€ à dix ans. Côté brasserie, le changement d’échelle sera majeur : passer de 100 000 hectolitres produits en 2026 à 200 000 en 2031. Une production multipliée par dix pour accompagner notamment l’accélération en grande distribution, avec une ambition : installer les marques du groupe Brique House dans les rayons partout en France d’ici cinq ans. Pour accompagner ce maillage national, la marque prévoit de recruter 50 commerciaux au cours des cinq prochaines années, tout en renforçant ses équipes marketing et comptes clés.