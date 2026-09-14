AgrOnov célèbre les dix ans de sa pépinière à Bretenière





À Bretenière, AgrOnov vient de célébrer les dix ans de sa pépinière d’entreprises, installée au cœur du pôle d’innovation en agroécologie. Cet anniversaire a permis de faire découvrir ou redécouvrir le site, ses bureaux, ses serres et ses infrastructures dédiées à l’expérimentation, tout en réunissant les acteurs de l’écosystème lors d’un moment convivial.





Depuis une décennie, AgrOnov accompagne l’innovation agricole en faisant le lien entre entreprises, organisations professionnelles agricoles, recherche et enseignement. Sa mission consiste à faire émerger des solutions adaptées aux problématiques du terrain, à les expérimenter puis à favoriser leur adoption par les acteurs agricoles.





La pépinière met à disposition des entreprises des équipements adaptés à leurs besoins, notamment des serres, laboratoires, champs d’expérimentation et chambres froides. Cet environnement favorise les rencontres, les projets et le développement d’entreprises innovantes, tout en contribuant à la transition agroécologique du territoire.





Partenaire de cette dynamique, Dijon Bourgogne Invest est partenaire d’AgrOnov et participe à cette dynamique collective.