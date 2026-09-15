Dans les vins de Bourgogne, le retour en grâce du bouchon de liège

La Bourgogne n'échappe pas aux turbulences qui secouent la filière viticole. Selon le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB), les ventes directes des domaines ont reculé d'environ 6% lors de la campagne 2025-2026. Une évolution qui s'inscrit dans une tendance nationale marquée par la baisse des volumes consommés. Face à ce marché plus exigeant, les producteurs cherchent à préserver la valeur de leurs cuvées. Dans ce contexte, le bouchon de liège retrouve une place stratégique. Longtemps concurrencé par les capsules à vis et les bouchages synthétiques, il demeure pourtant le système de fermeture dominant. En France, 71% des volumes de vin vendus en grande distribution sont bouchés avec du liège, une proportion qui atteint plus de 98% pour les vins rouges.

Pour les appellations bourguignonnes, dont l'image repose sur le terroir, la garde et le savoir-faire, le choix du bouchon dépasse désormais la simple fonction technique. Le geste d'ouverture, le contact avec le matériau et le célèbre «pop» participent à l'expérience de dégustation. Une étude menée par l'université IULM de Milan pour APCOR montre d'ailleurs que les vins bouchés liège génèrent une activation émotionnelle supérieure de 238% par rapport à d'autres modes de fermeture. La filière met également en avant les progrès réalisés ces trente dernières années. Plus de 700 millions d'euros ont été investis en recherche et développement pour améliorer la régularité des bouchons et réduire les risques liés au TCA, à l'origine du «goût de bouchon».

«Le bouchon ne sert plus seulement à fermer une bouteille, il participe à son positionnement»

«Nous sommes passés d'un marché où l'objectif était de vendre plus à un marché où il faut mieux valoriser chaque bouteille», observe Jean-Marie Aracik, directeur scientifique de la Confédération européenne du liège (Celiege). «Le bouchon en liège reste un marqueur de qualité clairement identifié par le consommateur». Pour les appellations bourguignonnes, dont l'image repose sur le terroir, la garde et le savoir-faire, le choix du bouchon dépasse désormais la simple fonction technique. Le geste d'ouverture, le contact avec le matériau et le célèbre «pop» participent à l'expérience de dégustation. Une étude menée par l'université IULM de Milan pour APCOR montre d'ailleurs que les vins bouchés liège génèrent une activation émotionnelle supérieure de 238% par rapport à d'autres modes de fermeture. La filière met également en avant les progrès réalisés ces trente dernières années. Plus de 700 millions d'euros ont été investis en recherche et développement pour améliorer la régularité des bouchons et réduire les risques liés au TCA, à l'origine du «goût de bouchon». «Le liège est devenu un matériau enrichi par la science sans perdre son caractère naturel», souligne Jean-Marie Aracik.

L'argument environnemental renforce enfin son attractivité. Issu de l'écorce du chêne-liège, récoltée sans abattre l'arbre, ce matériau renouvelable contribue à préserver des forêts qui jouent un rôle important dans la captation du carbone et la biodiversité. Pour les producteurs bourguignons, la cohérence entre la qualité du vin, l’expérience du consommateur et la responsabilité environnementale devient un élément de différenciation. «Dans un marché où l'on boit moins mais où l'on choisit mieux, chaque détail compte», conclut Jean-Marie Aracik. «Le bouchon ne sert plus seulement à fermer une bouteille, il participe à son positionnement». Un enjeu de taille pour une Bourgogne qui doit aujourd'hui défendre davantage la valeur de ses vins que leurs volumes.



