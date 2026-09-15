Rachida Dati a-t-elle touché 900 000 euros pour soutenir les intérêts de Renault au Parlement européen ? L'ex-ministre de la Justice comparaît à partir de ce mercredi 16 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris dans un retentissant procès pour corruption et trafic d'influence, jugée avec l'ex-PDG Carlos Ghosn pour avoir perçu de l'argent du constructeur lorsqu'elle était eurodéputée. La femme politique de 60 ans est soupçonnée d'avoir noué un pacte de corruption et illégalement fait du lobbying au Parlement européen, dont elle était élue, pour le compte de Renault-Nissan entre octobre 2009 et février 2013.

L'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy et ex-ministre de la Culture d'Emmanuel Macron - elle a quitté le gouvernement en février - dément mordicus ces accusations et soutient n'avoir fait qu'un travail d'avocate, légalement compatible avec sa fonction d'élue. Si l'enjeu politique est moindre depuis sa sévère défaite aux municipales à Paris face au socialiste Emmanuel Grégoire, Rachida Dati joue malgré tout devant ses juges son mandat de maire du 7e arrondissement de la capitale : elle encourt cinq ans d'inéligibilité.

Aujourd'hui réfugié au Liban après sa rocambolesque fuite du Japon, Carlos Ghosn, reconverti en influenceur business sur internet, ne devrait pas se présenter à son procès.

Demande de report

L'accusation doute de la réalité du travail juridique effectué par Rachida Dati, qui n'est devenue avocate que quatre mois après la signature du contrat avec RNBV, et s'étonne des traces "singulièrement limitées" que la justice a pu retrouver de celui-ci au vu de la durée de la prestation et de sa rémunération. Elle soutient que c'était la volonté de Carlos Ghosn de ne pas conserver les notes qui lui étaient adressées et dit être bien intervenue pour Renault comme avocate dans des dossiers en lien avec le Maroc, l'Algérie, la Turquie ou l'Iran. Sa défense compte faire citer à l'audience plusieurs témoins attestant, selon elle, de son travail effectif.

Carlos Ghosn attend "une justice de rigueur qui applique la loi quelles qu'en soient les conséquences, à commencer par le respect des règles de procédures et des droits de la défense", a déclaré son avocat libanais Jean Tannous. Démentant vouloir retarder ce procès, Carlos Ghosn se dit dans une lettre prêt à comparaître en visioconférence depuis Beyrouth pour "s'expliquer sur des faits qu'il conteste".

Rachida Dati encourt dans cette affaire dix ans d'emprisonnement pour corruption passive et 450 000 euros d'amende pour recel.

Avec AFP