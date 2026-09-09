La nouvelle municipalité de Montceau-les-Mines s'engage dans un bras de fer judiciaire. La maire récemment élue, Isabelle Louis, a officialisé le dépôt d'une plainte pour destruction de documents publics ce vendredi 4 septembre. L'affaire, confirmée par le parquet, s'appuie sur une enquête en cours depuis le printemps dernier. Les investigations font suite à un signalement des archives départementales de Saône-et-Loire, déclenché peu après la transition politique locale.

Une transition municipale sous haute tension

Le passage de témoin entre l'ancienne et la nouvelle équipe municipale réveille de vives tensions politiques. Lors de sa prise de fonction en mars dernier, la nouvelle équipe a constaté l'absence de près de 30 mètres linéaires de documents administratifs dans les bureaux officiels. Face à ce constat, la municipalité actuelle estime qu'un préjudice important a été causé au patrimoine technique et administratif de la commune. La démarche vise à faire toute la lumière sur la gestion de ces volumes de documents.

Des justifications administratives face aux soupçons

La défense de l'ancienne administration rejette en bloc les accusations de dissimulation et évoque un simple tri de documents personnels et de coupures de presse accumulés sur dix ans. Les dossiers éliminés correspondraient à des documents internes secondaires ou à des archives imprimées existant déjà en double exemplaire ou sous format numérique au sein des différents services de la mairie. Alors que l'ancienne direction dénonce une manœuvre diffamatoire, les auditions de l'entourage de l'ex-mandature ont déjà commencé. Le tribunal administratif de Dijon doit également examiner fin septembre un recours distinct concernant la régularité du scrutin municipal.















