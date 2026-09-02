Dijon : le Village de la Cité placé en redressement judiciaire





La situation économique du Village de la Cité se dégrade dans un contexte marqué par plusieurs crises. L’entreprise explique que les fortes chaleurs enregistrées durant l’été ont accentué les difficultés rencontrées par ses établissements installés au sein de la Cité de la gastronomie et du vin de Dijon.

Face à ces tensions, la société a elle-même sollicité son placement en redressement judiciaire. Cette procédure doit lui permettre de poursuivre son activité tout en bénéficiant d’un cadre destiné à accompagner les adaptations nécessaires à son redressement.





Une activité maintenue





Le placement en redressement judiciaire ne signifie pas la fermeture des établissements du Village de la Cité. Ceux-ci poursuivent normalement leur activité et restent ouverts au public. Les équipes continuent également d’assurer l’accueil des clients, des visiteurs et des partenaires dans les conditions habituelles.

La procédure ouvre désormais une période d’observation. Celle-ci doit donner à l’entreprise le temps de poursuivre les actions d’adaptation en cours, de renforcer son organisation, mais aussi de faire évoluer son modèle en fonction des réalités économiques actuelles au sein de la Cité de la gastronomie et du vin de Dijon. L’objectif affiché par l’entreprise est de réunir les conditions nécessaires à un redressement durable.



