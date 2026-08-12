Défaillances d’entreprises : les Hauts-de-France restent sous pression

Le Furet du Nord, Okaïdi, Arc, Château Blanc, CBA Meubles, Durisotti... 2026, année sombre pour les entreprises nordistes ? C'est en tout cas ce que relève une étude d’Allianz Trade publiée le 28 juillet. Selon cette enquête, les Hauts-de-France restent en effet la sixième région la plus touchée de France par les défaillances. 1 271 sociétés y ont fait l’objet d’une procédure collective au deuxième trimestre 2026, soit une hausse de 4% sur un an. Sur l’ensemble du premier semestre, la progression atteint 3%, après déjà 4% en 2025.

Derrière cette évolution se cachent toutefois de fortes disparités départementales. Le Nord concentre à lui seul 47% des défaillances régionales et connaît une nette accélération, avec une hausse de 13% au premier semestre. Le Pas-de-Calais reste également sous pression, avec +23 % au deuxième trimestre. À l’inverse, la Somme affiche un spectaculaire retournement de tendance : les défaillances y reculent de 39% au deuxième trimestre et de 26% sur le semestre. Dans l’Oise, elles diminuent de 9% au premier semestre.

Souffrance du commerce

Par secteur, le commerce constitue l’un des principaux faits marquants. Il représente 22% des défaillances régionales, contre 20% en moyenne nationale, mais leur nombre recule de 3% dans les Hauts-de-France, alors qu’il progresse de 3% en France. L’hébergement-restauration reste particulièrement représenté, avec 16% des défaillances régionales, contre 14% au niveau national, et une hausse de 6%, conforme à la tendance française. Les services aux entreprises et le tertiaire affichent pour leur part une progression plus contenue.

À l’échelle nationale, Allianz Trade estime que le seuil des 70 000 défaillances pourrait être dépassé en 2026. La faiblesse de la croissance, l’inflation qui freine la consommation, les difficultés persistantes dans la construction et le niveau élevé des taux d’intérêt continuent, selon l'assureur, de peser sur les entreprises. À cela s’ajoutent les incertitudes géopolitiques liées à la situation au Moyen-Orient et en Ukraine. Autre signal d’alerte, les grandes entreprises ne sont plus épargnées.