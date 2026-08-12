La French Touch rend un dernier hommage à Kavinsky à Montmartre

La French Touch a rendu mercredi un dernier hommage au DJ français Kavinsky, décédé à 50 ans, lors d'obsèques célébrées à Montmartre à Paris en présence notamment de Thomas Bangalter, ex-membre des Daft Punk et du duo Justice.

A deux pas de la célèbre place du Tertre, quartier où il habitait, plus de cinq cents personnes se sont réunies devant l'église Saint-Pierre-de-Montmartre pour un dernier adieu, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Selon la volonté de la famille, la cérémonie s'est déroulée dans l'intimité. Elle était toutefois retransmise à l'extérieur par des enceintes. Des portraits du musicien le présentant avec son habituel blouson bomber et ses lunettes de soleil y étaient également disposés.

Le cercueil est entré dans l'église sur la célèbre musique des "Dents de la mer", film préféré de l'artiste, sous les applaudissements de la foule, porté par des amis du DJ dont l'acteur Nicolas Duvauchelle.

Parmi les personnalités présentes figuraient également Thomas Bangalter, Gaspard Augé et Xavier de Rosnay du duo Justice, le DJ Breakbot, le rappeur Rim'K, les cinéastes Quentin Dupieux et Romain Gavras ou les acteurs Fred Testot et Ludivine Sagnier.

Le frère et la soeur de Vincent Belorgey - son vrai nom - ont livré des discours émouvants. "Derrière l'artiste, il y avait surtout un homme immensément drôle et gentil, avec un coeur immense", a souligné sa soeur.

L'office a notamment été ponctuée par la diffusion de la version originale de son tube "Nightcall", remis en lumière avec Angèle lors des Jeux olympiques de Paris.

Figure de la French Touch, courant musical électro français reconnu à l'international, Kavinsky a été retrouvé mort à son domicile quelques jours avant son 51e anniversaire.

Son titre "Outsider" puis la chanson "Brothers in Arms" ont accompagné la sortie du cercueil.

Avant le départ du cortège, ses proches et le public rassemblé autour du cercueil l'ont salué dans un tonnerre d'applaudissements, comme à la fin d'un concert, conformément à sa volonté.

"C'était un très bon vivant, quelqu'un de très joyeux et pas du tout avide de notoriété", se souvient Véronique, habitante du quartier depuis 51 ans, qui dit avoir bien connu "Vinco" grâce à l'amitié née de leurs promenades respectives avec leurs chiens.

Vincent Belorgey a ensuite été inhumé au cimetière Saint-Vincent de Montmartre.