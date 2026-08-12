Le tournage du long métrage Les Chanteurs d’oiseaux se déroulera en baie de Somme et à Abbeville entre le 15 septembre et le 30 octobre 2026. Le film sera réalisé par Mathieu Robin et produit par Mandarin & Cie. Il réunira en tête d’affiche François Damiens et Alexis Manenti. Pour les accompagner, la production recherche des femmes et des hommes de tous âges et de tous profils. Aucune expérience de tournage n’est nécessaire.



Les figurants pourront être mobilisés une ou plusieurs journées, selon leurs disponibilités. La rémunération est prévue au tarif de la convention collective du cinéma, soit 108 euros brut par journée de tournage. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature par courriel à oiseaufigu@gmail.com en précisant : nom et prénom, âge, numéro de téléphone, lieu de résidence, une photo de visage et une photo en pied ou sur touslescastings.fr.

Inspirée de deux enfants du pays

L’histoire est inspirée de la vie réelle de Jean Boucault et Johnny Rasse. Ces deux enfants de la baie de Somme sont capables d’imiter plus de 500 chants d’oiseaux différents. Ils se produisent désormais partout en France mais également au Japon, en Russie et en Pologne pour des concerts dans la langue universelle des oiseaux. Ils avaient écrit leur histoire dans «Chanteurs d’oiseaux» (Editions Les arènes).

Le synopsis est le suivant : dans un village balnéaire des années 1980, Alexandre, garçon introspectif destiné au piano par sa mère, et Eddy, enfant instinctif qui grandit dans l’ombre de son père chasseur et garde-chasse, sont attirés par la même fascination pour les oiseaux. Ils apprennent ensemble à les observer et à les écouter. Au fil des années, la rivalité cède la place à une amitié profonde. Les deux hommes transforment leur don en un parcours artistique unique.