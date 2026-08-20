À Cuisery, le Centre Eden veut élargir son public avec l’astronomie

À Cuisery, le Centre Eden poursuit son développement autour de l’astronomie. Labellisé «école d’astronomie» par l’Association française d’astronomie (AFA), l’établissement est le seul du département à bénéficier de cette reconnaissance. Depuis sa création en 1998, il a progressivement renforcé ses équipements et ses activités. Le site dispose notamment d’un planétarium fixe et de plusieurs supports pédagogiques consacrés au système solaire, aux constellations et à la nuit.

L’astronomie occupe aussi une place importante auprès des scolaires. Le Centre Eden avait d’abord utilisé un planétarium mobile pour intervenir dans les écoles de Bresse. Plus de 500 enfants ont depuis été formés dans le cadre de l’école d’astronomie. Les jeunes peuvent suivre plusieurs séances mêlant connaissances théoriques et observation avant d’obtenir le diplôme «Petite Ourse».

Une demande en hausse

L’intérêt du public se confirme lors des grands rendez-vous. Pour l’éclipse solaire du 12 août, environ 50 personnes ont participé à une animation organisée à Ménetreuil. La veille, le Centre Eden recevait encore de nombreux appels concernant les lunettes de protection et les places disponibles. Lors de la Nuit des étoiles, la fréquentation peut atteindre 500 personnes.

Cette affluence pousse l’établissement à réfléchir à de nouvelles animations. Quatre animateurs sont actuellement habilités à intervenir en astronomie, mais des formations complémentaires sont nécessaires pour répondre aux exigences scientifiques. Les observations doivent aussi être organisées à l’extérieur, faute de site adapté dans l’enceinte du Centre Eden. L’objectif est désormais d’accueillir davantage de participants tout en conservant des activités accessibles et encadrées.