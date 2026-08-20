Les festivités commenceront le 4 septembre avec les Quatre Bornes en fête et les portes ouvertes de la MJC. Spectacle pour enfants, animations, blind test et soirée DJ sont notamment prévus. Le 6 septembre, la fête de la Saint-Fiacre fera également son retour pour sa 21e édition, avec une messe, un repas et plusieurs animations.

Le programme laissera aussi une place à la découverte et à la curiosité. Le 16 septembre prochain, un ciné-débat reviendra sur le voyage en auto-stop de Jules Riss, de Metz jusqu’à Bangkok. Deux jours plus tard, une soirée consacrée à l’astronomie permettra aux participants d’observer la Lune à travers des télescopes.

Le patrimoine à l’honneur

Le patrimoine local sera également mis en valeur lors des Journées européennes du patrimoine. Une visite des extérieurs de l’ancienne caserne Desvallières est prévue le 19 septembre. Enfin, le 27 septembre, la 12e édition de la Balade de la Prépontoise clôturera la manifestation. Ce parcours de 7,07 km sera l’occasion de découvrir autrement les chemins du quartier et les paysages de la région messine. Avec cette programmation variée, l’Automne prépontois entend une nouvelle fois réunir habitants et visiteurs autour de rendez-vous accessibles et de moments de partage.