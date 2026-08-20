Dijon : les Gaulois s’exposent gratuitement au cœur de la gare

À Dijon, le patrimoine gaulois s’installe dans un lieu pour le moins inattendu : la gare. Jusqu’au 10 octobre 2026, l’exposition «Gares aux Gaulois !», portée par l’Inrap et SNCF Gares & Connexions, permet aux voyageurs et aux riverains de découvrir gratuitement les Éduens et l’histoire des premiers centres urbains gaulois. Le parcours s’appuie notamment sur les découvertes réalisées en Bourgogne et sur les vestiges de Bibracte, ancienne capitale des Éduens au mont Beuvray. Amphores venues d’Italie, objets en bronze, inscriptions en alphabet grec ou encore éléments du murus gallicus illustrent l’intensité des échanges de l’époque. Les récentes découvertes de sépultures gauloises atypiques à Dijon complètent également ce regard sur les pratiques et croyances de cette société.

Les gares deviennent des lieux culturels

Au-delà de son intérêt historique, l’initiative montre comment les infrastructures de transport peuvent devenir des espaces de diffusion culturelle et de valorisation territoriale. Dijon fait partie des cinq gares françaises accueillant cette exposition, aux côtés de Montpellier, Angers, Clermont-Ferrand et Paris. Pour les territoires concernés, cette présence dans des lieux de passage offre un moyen de toucher un public différent de celui fréquentant habituellement les musées. Elle contribue aussi à rapprocher patrimoine, mobilité et attractivité touristique, en donnant aux visiteurs un premier aperçu de l’histoire et des ressources culturelles locales.