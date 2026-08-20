Dijon : l’ex-péniche Cancale prépare son retour en scène en 2027

À Dijon, l’ancienne péniche Cancale s’apprête à reprendre vie au port du Canal. Rachetée en février par les comédiens Anne-Florence Bargaud et Romain Raymond, elle est actuellement transformée en lieu artistique sous le nom de «La Scène Cancale», avec une ouverture espérée au printemps 2027. Le futur établissement doit accueillir du stand-up, du théâtre et des concerts, tout en servant de lieu d’habitation et de création au couple. Fermée depuis 2023 après quinze années d’activité, la péniche fait ainsi l’objet d’une reconversion qui pourrait contribuer à réanimer le secteur du port du Canal et à générer de nouveaux flux de visiteurs, avec des retombées potentielles pour les commerces et activités environnants.

La culture investit de nouveaux lieux

Cette reconversion illustre plus largement la recherche de nouveaux formats pour accueillir les activités culturelles dans les villes. Bateaux, friches et bâtiments existants peuvent offrir des espaces atypiques aux porteurs de projets, tout en permettant de valoriser des sites déjà intégrés au tissu urbain. À Dijon, « La Scène Cancale » entend ainsi combiner spectacle vivant et implantation sur le canal. Si le calendrier est tenu, le printemps 2027 permettra de mesurer la capacité de ce nouveau lieu à s’inscrire durablement dans l’offre culturelle et l’économie locale.