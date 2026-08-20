Les talents, premier levier de performance durable

Pour de nombreux dirigeants, la question est devenue plus large : comment développer les compétences, accompagner les transformations et construire un collectif capable de durer ? C’est cette évolution que constate Thomas Philippe, Senior Partner chez RYDGE Conseil, directeur du Hub Artois Grand Hainaut et élu au Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Hauts-de-France. Que ce soit du côté des dirigeants comme des étudiants, une évolution profonde des attentes est constatée. Les talents ne cherchent plus seulement un emploi, ils cherchent un projet dans lequel s’inscrire, une dynamique à laquelle contribuer et une organisation dans laquelle ils peuvent se projeter durablement.

Cette réalité modifie progressivement la relation entre entreprises et candidats. Ces derniers ne se limitent plus à comparer une rémunération ou un intitulé de poste. Ils s’intéressent à la manière dont une entreprise est pilotée, à la qualité de son management, à sa capacité à faire évoluer les compétences et à donner des perspectives. À l’heure où les expériences vécues par les collaborateurs sont davantage visibles, les entreprises doivent prendre conscience que leur capacité à attirer se construit dans la durée. Si l’attractivité peut donner envie de rejoindre une organisation, c’est bien la qualité du management qui donne envie d’y rester.

La dimension stratégique du management

Cette évolution invite les dirigeants à changer de regard. Le recrutement ne peut plus être considéré comme une réponse ponctuelle à un besoin immédiat. Les entreprises les plus performantes sont celles qui pensent compétences, transmission et développement, avant même de penser postes à pourvoir. L’enjeu est de construire des parcours capables d’accompagner les collaborateurs tout au long des transformations de l’entreprise. La question du management prend alors une dimension stratégique. Il ne s’agit plus uniquement d’organiser l’activité ou de répartir les responsabilités, mais de créer les conditions de l’engagement, de la progression et de la confiance. Investir dans la formation, donner de la visibilité sur les parcours, accompagner les managers dans leur rôle ou partager davantage la valeur créée ne relèvent plus uniquement d’une politique sociale. Ce sont désormais des décisions de gestion qui conditionnent directement la capacité d’une entreprise à recruter, fidéliser et se développer.

Miser sur la performance durable

Cette responsabilité est renforcée par les transformations que connaissent aujourd’hui les organisations. L’intelligence artificielle, la digitalisation ou encore les évolutions réglementaires accélèrent l’évolution des métiers et imposent une adaptation permanente des compétences.

Ces mutations ne rendent pas l’humain moins indispensable : elles renforcent au contraire la responsabilité des dirigeants d’investir dans le développement de leurs équipes. On retrouve également cette conviction dans les entreprises accompagnées au quotidien. Les plus résilientes ne sont pas nécessairement celles qui recrutent le plus ou le plus vite, mais celles qui savent faire progresser leurs collaborateurs, partager la valeur créée et construire un environnement où chacun peut trouver sa place dans la durée : développement de l’actionnariat des managers et des salariés, intéressement, adaptation de l’organisation du travail ou investissement continu dans la formation répondent à une même conviction : la performance durable repose sur des collaborateurs qui comprennent le projet de l’entreprise, y contribuent et participent à la création de valeur.

Ces choix ne relèvent pas uniquement d’une politique RH. Ils prolongent une conviction largement partagée dans la relation client : la symétrie des attentions. Les entreprises qui prennent soin de leurs clients savent que l’expérience délivrée dépend d’abord de celles et ceux qui la construisent au quotidien. Le même principe s’applique aux collaborateurs : leur engagement est la première condition d’une performance durable.

Par Thomas PHILIPPE, Senior Partner chez RYDGE Conseil