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Les Spartiates d’Amiens, en reconquête

Champions de France de D2 en juin, les Spartiates d’Amiens retrouvent la D1 cette saison. C’est toute une structure qui se hisse au niveau et met les moyens pour être à la hauteur de ses ambitions. Autour du président Julien Planchon, le club a des rêves d’avenir.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 28 août 2026 - Mis à jour le 28 août 2026
<p>Les Spartiates d’Amiens comptent parmi les précurseurs du football américain en France. Créé en 1987, le club fut l’un des premiers à se frotter à un sport alors très confidentiel dans l’hexagone. Il s’est structuré en particulier à l’initiative de Xavier Thuilot qui présidera les destinées du club jusqu’en 2002, avant d’être appelé vers le football bien européen celui-ci, au LOSC notamment. Les Spartiates sont allés conquérir leurs titres de noblesse sur le terrain. Trois titres de champion de France de D1, trois titres de champion de France de D2 : il est le cinquième club français aux ta.

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