Les Spartiates d’Amiens, en reconquête

Economie
Un bon recrutement suffit-il pour garder ses talents ?
28/08/2026 Benoît Maleplate
Amiens (80)
Champions de France de D2 en juin, les Spartiates d’Amiens retrouvent la D1 cette saison. C’est toute une structure qui se hisse au niveau et met les moyens pour être à la hauteur de ses ambitions. Autour du président Julien Planchon, le club a des rêves d’avenir.
© Les Spartiates Amiens
Julien Planchon, le président du club. © Cyrille Struy
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