C'est un retour important au sein de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut. Du 14 au 25 septembre, le bus de la création d'entreprise revient afin de permettre aux porteurs de projets et aux créateurs d'entreprise de rencontrer des experts du sujet, sans rendez-vous et gratuitement.

Selon BPI France et l'IFOP, en 2025, 31 % des Français ont pensé à entreprendre. Mais beaucoup ne connaissent pas ce milieu. Le bus de la création d'entreprise est donc l'occasion pour eux de s’interroger sur le marché potentiel de leur idée, de s’informer sur les moyens de financer le projet, d'identifier les démarches administratives et les aides pour les réaliser, de se questionner sur les revenus que l’activité pourrait générer, de réfléchir aux risques avant de se lancer et à la façon de les limiter.

Ainsi, le bus de la création sera présent le 14 à Bouchain, puis à Haspres ; le 15 à Abscon et Mortagne-du-Nord ; le 16 à Thiant et Maulde ; le 17 à Lieu-Saint-Amand et Mastaing ; le 18 à Flines-lès-Mortagne et Thun-Saint-Amand. Le 21 septembre, de nouveau à Maulde et Bouchain ; le 22, de retour à Mortagne-du-Nord et Haspres ; le 23 à Thiant et Château-l'Abbaye ; le 24 à Abscon et Flines-lès-Mortagne ; et enfin le 25 à Lieu-Saint-Amand et Mastaing.