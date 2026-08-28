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Un bon recrutement suffit-il pour garder ses talents ?

Le monde professionnel s’accorde pour affirmer que le recrutement et le management sont deux aspects essentiels pour assurer le développement et la pérennité de l’entreprise. Tout l’enjeu est là : recruter les bons talents puis les gérer efficacement pour favoriser son succès à long terme.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 28 août 2026 - Mis à jour le 28 août 2026
<p>Les spécialistes du domaine le confirment : «<em>Trouver les bons collaborateurs et savoir les manager efficacement est crucial pour maintenir une dynamique de croissance, améliorer la productivité et favoriser un climat de travail sain</em>». Bpifrance atteste que «<em>le recrutement devient un enjeu de plus en plus important pour la plupart des entreprises</em>», mais souligne en même temps que «<em>dans de nombreux domaines, les candidats se font rares</em>».</p><h2>Les difficultés de recrutement</h2><p>C’est la conjoncture du moment. France Travail annonce le plein emploi, les agences d.

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