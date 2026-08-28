Un bon recrutement suffit-il pour garder ses talents ?

Economie
Les Spartiates d’Amiens, en reconquête
28/08/2026 Benoît Maleplate
Amiens (80)
Le monde professionnel s’accorde pour affirmer que le recrutement et le management sont deux aspects essentiels pour assurer le développement et la pérennité de l’entreprise. Tout l’enjeu est là : recruter les bons talents puis les gérer efficacement pour favoriser son succès à long terme.
© D.R.
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Economie
28/08/2026 Thomas Porcher
Dunkerque (59)
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