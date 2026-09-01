Meuse : REALMECA accélère pour produire davantage pour le Rafale

À Clermont-en-Argonne, la montée en puissance de la défense française se traduit directement dans les ateliers de REALMECA. Fondée en 1962, l’entreprise meusienne spécialisée dans les machines-outils et la mécanique industrielle de haute précision travaille notamment comme sous-traitant de rang 1 de Thales dans le programme Rafale. Elle développe des boîtiers électroniques destinés à l’avion de combat et à son armement.

Cette accélération repose également sur un renforcement de l’outil productif. L’entreprise bénéficie de cofinancements européens au titre du FEDER pour l’acquisition de moyens d’usinage automatisés et connectés. Un précédent programme public permet déjà de documenter l’ampleur de cette stratégie : entre 2022 et 2023, REALMECA a bénéficié d’un soutien FEDER de 105 263 euros pour un projet d’extension des capacités de production automatisées et connectées, représentant 526 317 euros d’investissement éligible.

La défense accélère la modernisation industrielle

Le cas meusien illustre une tendance nationale : la hausse des besoins dans la défense pousse les sous-traitants à investir dans des équipements plus automatisés, à renforcer leurs compétences et à accroître leurs capacités de production. Pour les territoires industriels éloignés des grands centres de décision, ces commandes constituent un enjeu de maintien des savoir-faire et d’emploi qualifié. REALMECA est d’ailleurs identifiée depuis plusieurs années parmi les entreprises génératrices d’emplois de l’Argonne meusienne.