Troisième sortie dans l'espace 100% féminine pour Sophie Adenot

Sophie Adenot a entamé mardi sa troisième sortie hors de la Station spatiale internationale en l'espace de seulement deux semaines, en étant cette fois aux commandes d'une équipe 100% féminine.

En tant que leader de la mission, Sophie Adenot est sortie la première dans le vide spatial peu après 12H45 GMT (14H45), précédant sa co-équipière américaine Jessica Meir.

Portant une combinaison spatiale à bandes rouges de "crew member 1", Sophie Adenot a passé les premiers moments hors de l'ISS à arrimer les sacs d'outils dont elles auront besoin pendant leur mission prévue pour durer environ six heures et demie.

Les deux femmes se connaissent bien. Après de longs mois de préparation, elles se sont envolées ensemble vers la station spatiale le 13 février dernier, au sein de la mission Crew-12.

Jessica Meir, dont ce sera le septième "spacewalk", avait réalisé en 2019 la première sortie extra-véhiculaire (EVA) 100% féminine aux côtés de Christina Koch, entrée récemment dans l'histoire pour avoir participé à la mission de la Nasa Artemis 2 autour de la Lune.

Sophie Adenot et Jessica Meir, le duo devra remplacer un "rétroréflecteur" utilisé pour faciliter la navigation des véhicules lors de leurs opérations de rendez-vous et d'amarrage et préparer un détecteur de particules cosmiques en vue de futures améliorations.

Elles devront également installer des câbles de liaison pour renforcer les systèmes de relais de données et remplacer une caméra haute définition située sur la poutre de l'ISS.

Elles seront assistées à bord de l'ISS par les Américains Jack Hathaway et Anil Menon, qui avait accompagné Sophie Adenot lors de ses deux premières sorties.

Sophie Adenot a posté sur son compte Instagram un aperçu inattendu de la façon dont elle se préparait à ces opérations: une petite maquette en papier fabriquée à la main flottant dans l'ISS pour l'aider à "visualiser" son futur site de travail.

Bandes rouges

Après sa sortie du 18 août - au cours de laquelle elle est devenue la première astronaute française à s'aventurer dans le vide spatial - et celle du 25 août, il s'agit de la troisième EVA en à peine deux semaines pour Sophie Adenot.

Mercredi dernier, au lendemain de sa deuxième sortie, l'astronaute de 44 ans s'est dite "un peu courbaturée" mais fière de sa "mission accomplie", dans un entretien à France 24 et RFI.

Si sa première opération dans le vide a été un mélange de "joie intense" et d'"appréhension", la Française a confié avoir ressenti de "la pression" avant la deuxième en raison des difficultés techniques rencontrées pour remplacer une antenne défectueuse.

"Psychologiquement, mentalement, c'est une grande victoire", a expliqué l'astronaute, décrivant le scaphandre comme une "bête à dompter". "Chaque mouvement est fatigant. Chaque mouvement du bras, de la main, tenir un objet, c'est une dépense énergétique incroyable", a-t-elle détaillé.

Elle a raconté avoir reçu un mail d'encouragement de l'ancienne astronaute Claudie Haigneré, source d'inspiration et soutien indéfectible de Sophie Adenot depuis le début de son aventure.

"Elle m'a dit +Sophie, fais confiance, fais confiance aux équipes, fais confiance à tout ce que tu as appris, fais confiance aux procédures, fais confiance à tes câbles qui te relient à la station, fais confiance aux câbles qui relient les outils à ton sac+. Je me suis vraiment raccrochée à ce conseil", a-t-elle expliqué.

En orbite à 400 kilomètres autour de la Terre depuis six mois et demi, Sophie Adenot doit achever sa mission à l'automne.