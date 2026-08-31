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Dossier

Clouterie Rivierre, unique d'Europe

En 1888, Théodore Rivierre obtient un brevet qui va durablement écrire l’histoire de la clouterie qu’il a fondée la même année, celui d’une nouvelle technique de fabrication des clous à partir de fils de métal. Alors que la clouterie, installée à Creil, s’impose rapidement sur le marché de la cordonnerie et de la tapisserie, elle est aujourd’hui l’unique de France – et la seule en activité en Europe - qui s’impose désormais dans tous les secteurs par la fabrication de ses clous d’exception. Rachetée et dirigée par Luc Kemp depuis 2006, elle continue d’innover, de se déployer et reste irréductible.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 31 août 2026 - Mis à jour le 31 août 2026
<p>La clouterie Rivierre, c’est une épopée industrielle qui a su remarquablement conserver son savoir-faire. Si son fondateur a été un visionnaire, la clouterie a su aussi évoluer en fonction des époques. Elle n’a pourtant pas échappé à la lente désindustrialisation française jusqu’à être en difficulté en 2006. Reprise par Luc Kemp cette même année, cet entrepreneur a su lui redonner ses lettres de noblesse par ses choix stratégiques déterminants, tout en gardant l’âme vivante de cet édifice de tous ceux qui la composent.</p><h2>Les clous forgés d'époque&nbsp;</h2><p>Et elles étaient 80 en Fra.

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