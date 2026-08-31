Clouterie Rivierre, unique d'Europe

Industrie
L’industrie en tension et des métiers recherchés
28/08/2026 Morgan Gheeraert
Laon (02)
En 1888, Théodore Rivierre obtient un brevet qui va durablement écrire l’histoire de la clouterie qu’il a fondée la même année, celui d’une nouvelle technique de fabrication des clous à partir de fils de métal. Alors que la clouterie, installée à Creil, s’impose rapidement sur le marché de la cordonnerie et de la tapisserie, elle est aujourd’hui l’unique de France – et la seule en activité en Europe - qui s’impose désormais dans tous les secteurs par la fabrication de ses clous d’exception. Rachetée et dirigée par Luc Kemp depuis 2006, elle continue d’innover, de se déployer et reste irréductible.
Luc Kemp, dirigeant de la Clouterie Rivierre. © Éloïse Le Névanic
L'atelier de la clouterie. © Éloïse Le Névanic
Les clous spéciaux de Rivierre. © Éloïse Le Névanic
Avec Les fauteuils de Julia, la tapissière à Saint-Quentin utilise les clous Rivierre pour ses restaurations. © Marie-Line Waroude
En 2026, les clous Rivierre ont servi pour la restauration du temple japonais du Kew Garden, à Londres. © D.R
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Industrie
28/08/2026 Marie Boullenger
Marcq-en-Barœul (59)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Creil avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune