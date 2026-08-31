Clouterie Rivierre, unique d'Europe

Dossier

En 1888, Théodore Rivierre obtient un brevet qui va durablement écrire l’histoire de la clouterie qu’il a fondée la même année, celui d’une nouvelle technique de fabrication des clous à partir de fils de métal. Alors que la clouterie, installée à Creil, s’impose rapidement sur le marché de la cordonnerie et de la tapisserie, elle est aujourd’hui l’unique de France – et la seule en activité en Europe - qui s’impose désormais dans tous les secteurs par la fabrication de ses clous d’exception. Rachetée et dirigée par Luc Kemp depuis 2006, elle continue d’innover, de se déployer et reste irréductible.