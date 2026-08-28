Ennolys by Lesaffre renforce son offre de services de sous-traitance

Forte de plus de 30 ans d'expertise en fermentation industrielle, Ennolys renforce sa position de partenaire clé pour accompagner ses clients dans leurs projets biotechnologiques, du développement de bioprocédés jusqu'à la production commerciale. Cette nouvelle offre couvre les opérations de fermentation, de purification (DSP) et de séchage, avec des équipements industriels et une équipe dédiée permettant d'optimiser les performances, de sécuriser le changement d'échelle et d'accélérer la mise sur le marché.

Avec cette nouvelle offre, Ennolys propose désormais un accompagnement complet et sur-mesure, en s’appuyant sur des procédés de fermentation maîtrisés et des technologies de pointe. Avec une équipe d’experts dédiée, Ennolys intervient à toutes les étapes du projet, de la R&D en laboratoire, à la montée en échelle, à la production industrielle en fermenteurs de grande capacité, en optimisant les rendements, la qualité et la reproductibilité.

«Le renforcement de notre offre de services CDMO apporte une réponse concrète aux défis des biotechnologies. Grâce à notre expertise historique en fermentation et à nos capacités en DSP et séchage, nous accompagnons nos clients du laboratoire jusqu’à la production industrielle en leur permettant d’accélérer et de sécuriser leur développement. Ensemble, nous transformons leurs besoins en succès industriels durables» témoigne Jean de Lataillade, Directeur Général d’Ennolys by Lesaffre. «Cette évolution de l’offre d’Ennolys illustre la volonté de Lesaffre de mettre son expertise de la fermentation au service des acteurs de l’innovation. Elle permettra d’accompagner le développement de solutions durables répondant aux grands enjeux de demain» explique Brice-Audren Riché, Directeur Général de Lesaffre.

Pour Lesaffre, cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de création de nouvelles collaborations au sein de l’écosystème biotech. L’offre CDMO d’Ennolys est une illustration concrète de la manière dont l’expertise de Lesaffre en fermentation peut contribuer à répondre à des besoins réels, avec une approche à la fois industrielle, scientifique et respectueuse de l’environnement.