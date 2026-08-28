L’industrie en tension et des métiers recherchés

Dossier

Avec 211 000 recrutements prévus en 2026, l’industrie est l’un des secteurs les plus stratégiques. Mais avec 48% de projets jugés difficiles, le secteur manque de talents et de compétences. Si l’industrie recherche de nombreux chaudronniers et soudeurs, un métier est particulièrement en tension, celui de technicien de maintenance.