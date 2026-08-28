Industrie
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Dossier

L’industrie en tension et des métiers recherchés

Avec 211 000 recrutements prévus en 2026, l’industrie est l’un des secteurs les plus stratégiques. Mais avec 48% de projets jugés difficiles, le secteur manque de talents et de compétences. Si l’industrie recherche de nombreux chaudronniers et soudeurs, un métier est particulièrement en tension, celui de technicien de maintenance.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 28 août 2026 - Mis à jour le 28 août 2026
<p>L'industrie est un secteur qui recrute beaucoup pour ne pas dire énormément. Selon l’enquête en besoins de main-d’œuvre 2026 de France Travail, 211 000 recrutements sont prévus cette année dans ce qui est l’un des secteurs les plus stratégiques de l’économie française. «<em>Recruter dans l’industrie, c’est soutenir la compétitivité, la décarbonation et l’implantation de nouveaux sites</em>», rappelle ainsi France Travail. Les filières métallurgie, aéronautique et agro-alimentaire concentrent l’essentiel des besoins.&nbsp;</p><p>À l’horizon 2035, ce sont près de 200 000 postes par an qui dev.

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