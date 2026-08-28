L’industrie en tension et des métiers recherchés

Industrie
Ennolys by Lesaffre renforce son offre de services de sous-traitance
28/08/2026 Marie Boullenger
Marcq-en-Barœul (59)
Avec 211 000 recrutements prévus en 2026, l’industrie est l’un des secteurs les plus stratégiques. Mais avec 48% de projets jugés difficiles, le secteur manque de talents et de compétences. Si l’industrie recherche de nombreux chaudronniers et soudeurs, un métier est particulièrement en tension, celui de technicien de maintenance.
Le technicien de maintenance est un peu le médecin de l’usine. © D.R
L e technicien de maintenance est un profil très recherché. © D.R
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