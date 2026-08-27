Le plan national «Osez l’IA», porté par Bpifrance, la Direction générale des entreprises et le Secrétariat général pour l’investissement dans le cadre de France 2030, entend faciliter l’adoption de l’intelligence artificielle par les PME et ETI. L’objectif fixé est d’atteindre 80% d’entreprises utilisatrices à l’horizon 2030. Le dispositif prévoit des actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement. Il doit notamment aider les dirigeants à repérer des usages concrets et à engager des projets susceptibles d’améliorer leur performance et leur compétitivité.

La Fondation Galilé accompagne l’industrie

La Fondation Galilé inscrit son action dans cette dynamique, avec un intérêt particulier pour les applications industrielles de l’IA. Le 26 juin, elle a lancé à Chalon-sur-Saône son cycle de conférences «Vers l’Intelligence Industrielle», lors d’un premier rendez-vous réunissant près de 80 participants. À cette occasion, un appel à candidatures a été ouvert pour un programme destiné aux projets liés à l’énergie, la défense, l’industrie 4.0 et la mobilité. Trois à cinq lauréats seront accompagnés pendant dix mois, sans prise de participation, avec l’appui des moyens industriels du groupe Galilé et de Galilé IA.



Par ailleurs, la Fondation avait également participé, le 11 juin à Besançon, au Printemps de l’IA consacré notamment à la robotique et à la souveraineté numérique. Ces initiatives visent à rapprocher entreprises, chercheurs et porteurs de projets autour des usages industriels de l’intelligence artificielle.